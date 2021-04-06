Міжнародний валютний фонд в оприлюдненому квітневому огляді спрогнозував зростання світової економіки у 2021 році на 0,5% у порівнянні з січнем 2020 року. Загалом, Фонд очікує зростання економіки на рівні 6%, проти торішніх 5,5%.

Стан світової економіки

Світовий ВВП – згідно з прогнозом, у 2022 році світовий валовий внутрішній продукт зросте на 4,4%, раніше очікувалося, що лише на 4,2%.

– згідно з прогнозом, у 2022 році світовий валовий внутрішній продукт зросте на 4,4%, раніше очікувалося, що лише на 4,2%. Падіння світової економіки – МВФ оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,3%, нагадаємо, що раніше очікувалось на рівні 3,5%.

Читайте також G-20 "пробачить" бідним країнам борги до кінця 2021 року

МВФ в січні 2020 року прогнозував зростання світової економіки у наступному 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінював падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.

Інфографіка квітневого огляду World Economic Outlook

Думка експерта

Головний економіст МВФ Гіта Гопінат зазначила, що з початку пандемії COVID-19 пройшов рік, і світова спільнота все ще стикається з надзвичайною соціальною та економічною напруженістю, оскільки людські жертви ростуть, а мільйони людей залишаються без роботи.

Пані Гопінат відмітила й те, що сотні мільйонів людей проходять вакцинацію, котра безпосередньо принесе результати до кінця 2021 року.

Тим не менше, навіть при високій невизначеності шляху пандемії вихід з цього медико-економічної кризи стає все більш очевидним,

– відмітила Гіта Гопінат.

Головний економіст МВФ відмітила й те, що світова економіка продовжує адаптуватися до нових способів роботи, попри зниження мобільності.

Додаткова фіскальна підтримка у великих країнах, особливо в США, ще більше поліпшила перспективи,

– зазаначила Гопінат.

Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.