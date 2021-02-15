В Офісі Президента розповіли, що фіксована ціна на газ для населення буде діяти до кінця березня 2021 року. Зокрема, до того часу вона становитиме 6,99 гривень за кубометр.

Заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко під час форуму "Україна 30" розповіла, що така ціна буде чинною до 31 березня. Вже після цього держава повернеться у стан нормального функціонування ринку.

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За словами Свириденко, Міненерго необхідно розробити більш системні рішення, аніж зараз, щоб у 2022 році не було подібних обмежень.

Водночас вона заявила, що необхідно звернути увагу на роботу держрегуляторів. На думку Свириденко потрібно також посилити боротьбу бар'єрами, які створюють монополісти, та утворити єдину базу споживачів послуг, щоб вони могли отримувати допомогу.

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Ціна на газ для населення: коротко

В Україні з 1 січня 2021 року значно зросли ціни на газ для населення. Через це в багатьох українських містах відбувалися протести. Зокрема, люди вимагали від влади повернути старі тарифи.

Зокрема, люди вимагали від влади повернути старі тарифи. Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження цін у платіжках людей на понад 30%.

У МВФ висловили занепокоєння таким рішенням Кабміну. Усе через те, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо ринкового утворення тарифів.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу