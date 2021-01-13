В Україні у січні 2021 року населення не отримало грошей на пільги та субсидії. У Міністерстві соціальної політики розповіли, що відбулася затримка, втім вже незабаром кошти надійдуть на рахунки людей.

Затримка грошей

Міністерство соціальної політики 11 січня профінансувало регіональні органи соціального захисту населення. Про це повідомили на сайті відомства.

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"Фінансування відбулося відповідно до поданих заявок щодо потреби у коштах для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року", – розповіли у Міністерстві.

Там додали, що далі кошти спрямують на рахунки одержувачів в банках, або ж через виплатні об'єкти "Укрпошти".

Найближчим часом кошти за січень надійдуть на рахунки всіх отримувачів,

– наголосили у Мінсоцполітики.

Зауважимо, гроші на виплату допомог, субсидії та пільг зазвичай надходять у першій половині місяця.

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