Державна авіакомпанія, появу якої раніше анонсував Володимир Зеленський, може з'явитися вже у 2021 році. В основі її концепту будуть літаки "Антонов".

За оцінкою міністра інфраструктури Владислава Криклія, нова державіакомпанія може почати роботу вже в 2021 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, все залежить від кількох чинників:

фінансування;

моделі;

експертизи;

команди.

Це ж не просто красива ідея – вона має бути робочою, генерувати державі прибуток. Кожна вкладена в неї інвестиція з державного бюджету повинна повертатися сторицею,

– заявив Криклій.

Міністр також повідомив, в основі концепту державної авіакомпанії – літаки державіабудівельного підприємства "Антонов".

"Це затівається в першу чергу заради Ан. Ми повинні підтримувати, давати замовлення на літаки військового призначення, і на цивільні судна теж", – пояснив глава Мінінфраструктури.

Та додав, що в Україні має бути платформа, на якій можна було би презентувати, "як все працює, щоб не втратити статус авіавиробника".

За прогнозами Криклія, базові інвестиції в запуск державіакомпанії на внутрішніх рейсах становитимуть мільярди гривень.

Що відомо про нову державіакомпанію