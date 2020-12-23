Коли можуть створити анонсовану Зеленським державіакомпанію
Державна авіакомпанія, появу якої раніше анонсував Володимир Зеленський, може з'явитися вже у 2021 році. В основі її концепту будуть літаки "Антонов".
За оцінкою міністра інфраструктури Владислава Криклія, нова державіакомпанія може почати роботу вже в 2021 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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За його словами, все залежить від кількох чинників:
- фінансування;
- моделі;
- експертизи;
- команди.
Це ж не просто красива ідея – вона має бути робочою, генерувати державі прибуток. Кожна вкладена в неї інвестиція з державного бюджету повинна повертатися сторицею,
– заявив Криклій.
Міністр також повідомив, в основі концепту державної авіакомпанії – літаки державіабудівельного підприємства "Антонов".
"Це затівається в першу чергу заради Ан. Ми повинні підтримувати, давати замовлення на літаки військового призначення, і на цивільні судна теж", – пояснив глава Мінінфраструктури.
Та додав, що в Україні має бути платформа, на якій можна було би презентувати, "як все працює, щоб не втратити статус авіавиробника".
За прогнозами Криклія, базові інвестиції в запуск державіакомпанії на внутрішніх рейсах становитимуть мільярди гривень.
Що відомо про нову державіакомпанію
- Ідею створити її озвучив Володимир Зеленський у квітні 2020 року.
- У червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Мінінфраструктури працює над концепцією створення національної авіакомпанії. За словами прем'єра, створення авіакомпанії "недешеве задоволення", однак забезпечить створення великої кількості робочих місць.
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