Кабінет Міністів схвалив постанови, які дозволять підприємцям подавати заявки на фінансову підтримку в час локдауну ще до його початку. Період подання заявок розпочнеться з понеділка, 14 грудня.

Схвалені постанови спрямовані на те, щоб допомогу виплачували перед запровадженням посиленого карантину. Про це оголосила заступниця Андрія Єрмака Юлія Ковалів, повідомляє Офіс Президента України.

До слова Як підприємцям отримати 8 тисяч: уряд затвердив порядок виплат

З початку наступного тижня (з 14 грудня – 24 канал) можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі,

– розповіла заступниця голови ОПУ.

Вона також нагадала, хто саме може претендувати на ці компенсації. Це фізичні особи-підприємці, які сплачували ЄСВ щонайменше 3 місяці, або наймані працівники, за яких соціальний внесок сплачував роботодавець, за умови, що їхня діяльність зупинилася через посилення карантинних обмежень.

"Допомога роботодавцям спрямована на те, щоб вони змогли зберегти штат і після локдауну швидко відновити повноцінну роботу", – пояснила Юлія Ковалів.

Резюмуючи, вона підкреслила, що станом на сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу й громадян під час локдауну сягає близько 12 мільярдів гривень. До слова, подати заявку на компенсацію можна буде лише протягом одного тижня – з 14 до 21 грудня.

Хто не зможе претендувати на компенсацію: