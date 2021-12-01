Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат від "Слуги народу" Дмитро Костюк, який є одним з творців законопроєкту про економічні паспорти. За його словами, скористатися грошима, які накопичувались, зможуть повнолітні, які 5 останніх років прожили в Україні.

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"На що гроші витратять – тут, звісно, є різні підходи. Є варіант, що на купівлю власного житла в Україні, але це залежить від цін на нерухомість. Також можна буде на освіту, але освіту в Україні", – розповів нардеп.

Розглядають варіанти, щоб можна було витрачати ці гроші раніше, ніж людина досягає повноліття. На приклад, на лікування, тому що бувають різні ситуації,

– зазначив Костюк.

Коли запровадять економічний паспорт

За словами Костюка, економічний паспорт не встигнуть внести у проєкт бюджету на 2022 рік. Через це в законопроєкті прописали, що він діятиме не з 2022 року, а з 2023 року.

"Тому у 2022 році кошти йтимуть справді на інфраструктуру, а у 2023 році йтимуть саме на економічний паспорт", – сказав він.

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Діти якого року народження матимуть економічні паспорти

Костюк розповів, що наразі дискусійним є питання, чи діти, які народились у 2022 році, матимуть економічні паспорти. Це ще обговорюватимуть.

"Думаю, що справедливо, подаючи документи 2021 року, вписувати дітей народжених цього року. Думаю, що це питання обговорюватимуть уже в день подання, коли будуть готові всі документи", – сказав нардеп.

Дмитро Костюк про економічні паспорти в Україні: дивіться відео