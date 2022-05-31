Лідери країн Європейського Союзу погодили ввести ембарго на закупівлю російської нафти. Свою згоду дала навіть Угорщина, яка до цього активно блокувала це ембарго.

Детальніше ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти, – Шарль Мішель

Однак мова поки йде про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Наразі ще діятимуть постачання сирої нафти через гігантський нафтопровід "Дружба". Це триватиме до моменту, поки ЄС не зможе знайти технічне рішення, яке задовольнить енергетичні потреби Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря – це, скажімо, Словаччина та Чехія.

Росія втрачатиме 10 мільярдів доларів на рік

Водночас ембарго на постачання російської нафти морським шляхом має завдати чимало удару по російській економіці.

"Це відразу охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію, щоб вона припинила війну", – написав очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Для прикладу, Росія щодня постачає на Захід 2,3 мільйона барелів нафти. Мова йде як про постачання нафтопроводом, так і морем.

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Експерти порахували, що запровадження ембарго на постачання російської нафти, навіть лише часткове, призведе до значних втрат у Росії. Країна недоотримуватиме близько 10 мільярдів доларів.

Причина в тому, що поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти. Відтак заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію. А там вона вже продається зі знаною знижкою – приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціна на ф’ючерси на Brent.

Втрати Росії можуть бути й більші

Ембарго, яке планує запровадити ЄС, стосується постачання морським шляхом. Але залишається нафтопровід. Основна частина нинішніх поставок нафтопроводами припадає на Німеччину та Польщу. Однак вони вже заявили, що відмовляться від поставок з Росії незалежно від будь-яких дій ЄС.

Якщо обидві країни виконають це, загальний ефект разом із морським ембарго полягатиме в скороченні 90% продажів російської сирої нафти до ЄС до кінця року.

Технічні деталі

Чиновники та дипломати ще мають домовитися про технічні деталі – санкції мають бути офіційно прийняті всіма 27 країнами. Саме для цього посли країн ЄС зберуться в середу, 1 червня.

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