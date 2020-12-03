У Міністерстві енергетики заявили, що електороенергія для населення подорожчає, ймовірно, у першій половині 2021 року. Адже наразі діє надто низький тариф.

Електроенергія для населення має подорожчати, а нинішні показники, коли люди платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловатів споживання), є вкрай низькими. Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Бойко, повідомляє "Урядовий кур'єр".

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Найімовірніше, подорожчання слід чекати у першій половині 2021 року.

На думку Бойка, державні виробники електроенергії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго" – постачають населенню дешеву електричну енергію. А це перешкоджає встановленню ринкових правил, за якими працює весь цивілізований світ.

Перед нами постає об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди – менше,

– зазначив Бойко.

Для порівняння: за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення у першій половині 2020 року в Європі були такими:

Болгарія – 10 євро за 100 кіловатів на годину;

Угорщина – 10,3 євро;

Естонія – 12,4 євро;

Бельгія – 27,9 євро;

Данія – 28,3 євро;

Німеччина –30,4 євро.

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