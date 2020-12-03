Коли електроенергія для населення подорожчає: прогноз Міненергетики
У Міністерстві енергетики заявили, що електороенергія для населення подорожчає, ймовірно, у першій половині 2021 року. Адже наразі діє надто низький тариф.
Електроенергія для населення має подорожчати, а нинішні показники, коли люди платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловатів споживання), є вкрай низькими. Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Бойко, повідомляє "Урядовий кур'єр".
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Найімовірніше, подорожчання слід чекати у першій половині 2021 року.
На думку Бойка, державні виробники електроенергії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго" – постачають населенню дешеву електричну енергію. А це перешкоджає встановленню ринкових правил, за якими працює весь цивілізований світ.
Перед нами постає об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди – менше,
– зазначив Бойко.
Для порівняння: за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення у першій половині 2020 року в Європі були такими:
- Болгарія – 10 євро за 100 кіловатів на годину;
- Угорщина – 10,3 євро;
- Естонія – 12,4 євро;
- Бельгія – 27,9 євро;
- Данія – 28,3 євро;
- Німеччина –30,4 євро.
Що раніше говорили про зростання цін на електроенергію
- Депутат від "Слуги народу" Андрій Герус повідомляв про зростання тарифу на електроенергію. За його словами, в об'єднаній енергетичній системі України тариф у середньому становив 1,69 гривні за кіловат на годину. Парламентар наголошував, що така ціна – річний рекорд для України. Це на 30% – 35% більше, ніж у попередні 9 місяців 2020 року.
- Інформацію про те, що електроенергія коштуватиме для українців дорожче, озвучував і Юрій Бойко. Він зазначав, що уряд може схвалити рішення щодо збалансування тарифу на електроенергію для побуту.
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