Прогнозується, що зростання реального ВВП України може відбутися вже у 2021 році. Такий прогноз озвучили аналітики міжнародного агентства S&P Global Ratings.

Експерти пояснили, що у 2020 році ВВП України скоротилося на 4,2%. А от у 2021 році воно має зрости на 4%.

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Загалом прогноз S&P Global Ratings відбиває поступову стабілізацію ситуації в галузі громадської охорони здоров'я і відновлення попиту. Експерти агентства також зазначили, що ВВП України був відносно стійким до глобальної пандемії торік. А от ситуація у багатьох інших європейських країнах була гіршою.

Чому ВВП України був відносно стійким

Аналітики пояснили це тим, що сектори послуг, які піддаються найбільшому ризику через соціальне дистанціювання (мистецтво, розваги, відпочинок, роздрібна торгівля, проживання та громадське харчування), становлять лише майже 2% від ВВП України.

З іншого боку, промислове та сільськогосподарське виробництво, на яке в сукупності припадає третина валової доданої вартості, продовжувало зростати з невеликими збоями.

На 2021 рік ми прогнозуємо впевнене відновлення у другому кварталі. Приплив грошових переказів та заходи державної підтримки, включаючи підвищення пенсій і заробітної плати, повинні підтримати відновлення споживання, яке буде лише частково компенсовано відновленням імпорту,

– мовиться у прогнозі.

Як вакцинація може вплинути на ВВП

Ключовим ризиком для прогнозу залишається невизначеність щодо розподілу та поширення вакцин. Аналітики підкреслили, що, як і в багатьох країнах з економікою, що розвивається, початкове розгортання в Україні було повільним.

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Раніше НБУ прогнозував, що валовий внутрішній продукт в Україні до 2021 року збільшиться щонайменше на 4,2%. А от у Мінекономіки мають ще амбітніші прогнози. Там вважають, що ВВП зросте на 4,6%.