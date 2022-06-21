Які виплати ВПО отримають за травень та чому є затримки

У Мінсоцполітики запевняють, що попри затримки, виплати від держави отримають усі ВПО. Як отримати допомогу, хто на неї має право та на які ще виплати можуть розраховувати українці, розповідаємо далі.

Чому виплати затримуються

Надходження виплат українцям затримуються, зі слів Лазебної, перш за все через велику кількість людей, які переміщуються, а також через затримку з реєстрацією ВПО. У Мінсоцполітики нагадали, що допомогу на проживання за березень – квітень одержали майже 2 мільйони сімей ВПО.

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Мінфін же своєю чергою повідомив, що у травні з держбюджету було спрямовано 5,1 мільярда гривень на соціальну допомогу та компенсації.

Гарантування належної соціальної підтримки наших громадян є одним із пріоритетів. Найбільше зусиль, звісно, спрямовано на те, щоб забезпечити виплати людям, які стали заручниками ситуації, спричиненої РФ,

– підкреслив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб залежить від віку:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень;

для решти – 2 тисячі гривень.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб / інфографіка Мінсоцполітики

Нагадаємо, що виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу. Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Чому виплати ВПО могли скасувати

З 1 травня 2022 року були скасовані виплати для тих, хто повернувся додому, однак якщо ваше житло було зруйновано чи пошкоджене, то виплати надходитимуть далі. Також виплати залишили для осіб, житло яких знаходиться у зоні бойових дій й вони не можуть повернутись додому.

До переліку територій, куди не можуть повернутись населення через бойові дії, увійшло 270 територіальних громад із 8 областей України. З повним переліком можна ознайомитись тут.

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Хто має право на статус ВПО

Статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи) може отримати доросла людина віком від 18 років та дитина віком від 14 до 18 років особисто. Малолітні діти до 14 років, недієздатні чи особи дієздатність яких обмежено через законного представника. Ним можуть бути батьки, родичі, опікуни тощо.

Також на такий статус можуть розраховувати й особи без громадянства та ті, хто має посвідку на постійне місце проживання, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки.

Які ще виплати можуть отримати українці

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 8 мільйонів людей, станом на 11 травня. Найбільше населення виїжджало з Харківської області.

Окрім 2 тисяч від держави, населення може ще розраховувати на компенсацію за комунальні послуги, а також отримати гроші під час евакуації прямо на вокзалі. Також грошова компенсація передбачена для тих, хто влаштує на роботу переселенця.

Компенсація за комунальні послуги

Якщо українець прихистив, або хоче прихистити у себе вдома переселенця, то може розраховувати на 450 гривень, як компенсацію за комунальні послуги. Щоб отримати ці кошти потрібно:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС при поселенні переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

Гроші під час евакуації

Населення, котре вимушено покинути свої домівки через бойові дії, може розраховувати на одноразову грошову допомогу прямо на вокзалі під час евакуації. Щоб отримати гроші потрібно звернутися по допомогу не пізніше одного дня з прибуття.

Сума грошової допомоги складає 3 тисячі гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину, старшу 18 років. В Укрзалізниці також підкреслили, що таку одноразову допомогу можуть отримати також українці, які проживають на деокупованих територіях.

Виплати за влаштування на роботу переселенця

Роботодавці можуть отримати 6,5 тисяч гривень від держави за найнятого на роботу переселенця. Оформити заявку можна для отримання компенсації можна через портал Дія. Гроші роботодавець отримає за перший та другий місяць роботи переселенця.

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