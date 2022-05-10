Коли ВПО отримають виплати за березень та квітень

Деякі внутрішньо переміщені особи вже отримали виплати за перші 2 місяці війни. Але інші все ще чекають. На який розмір допомоги ВПО можна розраховувати та коли, читайте далі.

За квітень уряд спрямував на виплату внутрішньо переміщеним особам 5,2 мільярда гривень в Ощадбанк.

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Коли надійдуть гроші

Останній транш розміром 1,1 мільярда гривень перерахували минулого тижня. Переселенці отримають гроші, як тільки Ощадбанк перерахує ці гроші на рахунки людей в банках, які переселенці вказали у заяві. Це займе кілька днів.

Проте ще не всі заяви надійшли до Мінсоцполітики, оскільки деякі області роблять це повільніше з огляду на технічні та людські ресурси.

Якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Марина Лазебна міністерка соціальної політики України

Наступний транш планується вже цього тижня. Загалом 2,7 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи з початку повномасштабної війни. Пів мільйона з них зробили це через Дію. Досі не всі заявки опрацювали, а це ще одна причина затримок.

Розмір допомоги

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Важливо, що ця допомога не впливає на отримання інших соціальних виплат та пільг. Тобто вона не зараховується до сукупного доходу сім'ї.

Марина Лазебна наголосила, що люди, які повернулися додому, але мають знищене нерухоме майно через війну, все одно продовжать отримувати виплати. Але для цього потрібно подати заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Допомога від імені малолітніх дітей

Багато дітей покинули домівки без батьків. Їм також передбачена допомога. Заяву від малолітньої дитини можна подати до 15 травня. Такі діти отримають виплати і за минулі місяці, починаючи з березня.

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