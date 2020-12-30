Місія Міжнародного валютного фонду розпочне 2 раунд своєї роботи з Україною вже на початку січня 2021. При цьому ще в рамках програми, розрахованої на 2021 рік, Україна очікуватиме наступний транш у 700 мільйонів доларів.

Коли Україна поновить перемовини з МВФ

Міжнародний валютний фонд пішов на різдвяні канікули. Тож другий раунд перемовин з Україною буде в січні 2021 року. Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів ТСН.

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На цьому етапі Україна та МВФ будуть обговорювати:

Формат майбутньої програми співпраці.

Наступні конкретні кроки, яких очікують від України.

Структурні маяки на період 2022 – 2023 року.

За словами Марченка, це важливо для розуміння того, як далі Україна "балансуватиме бюджет, розмір дефіциту".

Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами,

– наголосив міністр Марченко.

Якого розміру наступний транш може очікувати Україна

Термін дії поточної програми МВФ діятиме у 2021, а от після її завершення стане зрозуміло, яка саме підтримка від міжнародних партнерів Україні потрібна надалі.

Утім, у межах поточної програми Україна може розраховувати на наступний транш у розмірі 700 мільйонів доларів.

Марченко нагадав:

1 транш на 2,1 мільярда Україна отримала у червні 2020.

Ще 2 транші по 700 мільйонів мали б бути, але їх перенесли.

Очікувати цього "пропущеного" траншу можна у березні – якщо вдасться виконати всі умови МВФ. Наразі мовиться про антикорупційну та судову реформи – "у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів".

Чи потрібні гроші МВФ Україні

"Безумовно, кредитні кошти МВФ Україні потрібні", – переконаний міністр фінансів.

Але не менш важливою є довіра до України як партнера. Тож нам важливо бути в цій програмі й сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання,

– зазначив Марченко.

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