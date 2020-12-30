Коли буде місія МВФ в Україні і якого траншу очікувати: відповідь Мінфіну
Місія Міжнародного валютного фонду розпочне 2 раунд своєї роботи з Україною вже на початку січня 2021. При цьому ще в рамках програми, розрахованої на 2021 рік, Україна очікуватиме наступний транш у 700 мільйонів доларів.
Коли Україна поновить перемовини з МВФ
Міжнародний валютний фонд пішов на різдвяні канікули. Тож другий раунд перемовин з Україною буде в січні 2021 року. Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів ТСН.
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На цьому етапі Україна та МВФ будуть обговорювати:
- Формат майбутньої програми співпраці.
- Наступні конкретні кроки, яких очікують від України.
- Структурні маяки на період 2022 – 2023 року.
За словами Марченка, це важливо для розуміння того, як далі Україна "балансуватиме бюджет, розмір дефіциту".
Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами,
– наголосив міністр Марченко.
Якого розміру наступний транш може очікувати Україна
Термін дії поточної програми МВФ діятиме у 2021, а от після її завершення стане зрозуміло, яка саме підтримка від міжнародних партнерів Україні потрібна надалі.
- Утім, у межах поточної програми Україна може розраховувати на наступний транш у розмірі 700 мільйонів доларів.
Марченко нагадав:
- 1 транш на 2,1 мільярда Україна отримала у червні 2020.
- Ще 2 транші по 700 мільйонів мали б бути, але їх перенесли.
Очікувати цього "пропущеного" траншу можна у березні – якщо вдасться виконати всі умови МВФ. Наразі мовиться про антикорупційну та судову реформи – "у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів".
Чи потрібні гроші МВФ Україні
"Безумовно, кредитні кошти МВФ Україні потрібні", – переконаний міністр фінансів.
Але не менш важливою є довіра до України як партнера. Тож нам важливо бути в цій програмі й сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання,
– зазначив Марченко.
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