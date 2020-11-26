Національний банк України осучаснив ряд норм, пов'язаних з проведенням касових операцій та інкасаторських компаній. Відтепер здійснити їх можна буде за допомогою смартфона та мобільного застосунку "Дія".

Нові норми розпочнуть діяти вже з 1 грудня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Про які зміни мовиться

Ідентифікувати та верифікувати клієнта чи його представника банки зможуть за цифровим паспортом або закордонним цифровим паспортом у мобільному додатку "Дія".

Спрощується процедура приймання на дослідження сумнівних купюр та монет як національної валюти, так й іноземної. Відтепер замість паспортних даних клієнт має надати номер телефона, або електронну адресу.

На інкасаторські компанії поширюються окремі вимоги. Раніше вони стосувалися лише банків. Мовиться про вилучення і передавання сумнівних банкнот у Національний банк та звернення до правоохоронних органів.

Такі новації спростять проведення касових операцій банків під час обслуговування клієнтів, а також покращать якість готівки національної валюти, що перебуває в обігу,

– зазначили у НБУ.

Важливо знати! У Національному банку України попереджають про махінації з грошима. Шахраї надсилають повідомлення про пропозиції "онлайн-компенсацій" від держави. Гроші, які пропонують махінатори, мають піти начебто на оплату комунальних та медичних послуг. Мовиться навіть про виплату допомоги при інфікуванні коронавірусом. Детальніше про це можна прочитати за посиланням.