За 2021 рік Україна імпортувала до 1 мільярда кіловат на годину, експортувала – до 3,03 мільярда. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Звідки імпортували електрику:

З Білорусі – 522,6 мільйона кіловат на годину.

Зі Словаччини – 285,4 мільйона.

Зверніть увагу! ЗМІ писали, що Білорусь відмовилась постачати в Україну електроенергію. Нібито 8 листопада учасники енергоринку отримали лист від "Бєленерго" щодо зупинки поставок. Щоправда, невідомо, чи всі його отримали. До речі, Герус зазначав, що лише одна українська компанія отримала електроенергію з Білорусі. Зокрема, близького до Ахметова менеджера Віталія Бутенка.

Куди експортували:

В Угорщину – 1,33 мільярда кіловат на годину;

Польщу – 777,7 мільйона;

Румунію – 525,2 мільйона;

Словаччину – 230,1 мільйона;

Молдову – 160,2 мільйона.

Раніше Герус наголошував, що зі всіх енергоресурсів з електроенергією в Україні – найкраща ситуація. Зокрема, саме у питанні балансу експорту та імпорту. Політик звернув увагу, що у 2020 році в Україні імпорт електроенергії склав 0,2% від споживання.