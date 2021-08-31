Кого стосується податкова амністія: роз'яснення Марченка
Джерело:Укрінформ
З 1 вересня українці зможуть одноразово задекларувати доходи, нерухоме й рухоме майно. Таким чином це дасть можливість уникнути запитань про їх походження.
Під дію закону потрапляють активи небагатьох українців, які мають значні статки. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
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Що дасть податкова амністія
За словами Марченка, українці зможуть сплатити невелику компенсацію до державного бюджету та спокійно розпоряджатися цими активами. Розмір компенсації сягатиме від 2,5 до 9%.
Мовиться про легалізацію доходів, з яких не заплатили податки або немає інформації про сплату.
Скільки триватиме кампанія
Кампанія з добровільного декларування триватиме протягом року, тобто до 1 вересня 2022 року. Основні сервіси надаватиме Державна податкова служба.
Мінфін долучатиметься, якщо потрібно буде додатково врегулювати певні питання. Наприклад, змінити щось з точки зору нормативно-правової бази.
Детальніше про ініціативу
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами активів та сплати одноразового збору до бюджету.
- Закон створює стимули, аби вивести з тіні доходи, приховані від оподаткування. Ініціатива має на меті залучити в економіку додаткові ресурси.
- Процедура декларування є добровільною. Важливо, що людина навіть не повинна підтверджувати джерела своїх доходів.