Кого стосується податкова амністія: роз'яснення Марченка

Під дію закону потрапляють активи небагатьох українців, які мають значні статки. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

До теми Податкова амністія: у Мінфіні надали інструкцію з проведення добровільного декларування

За словами Марченка, українці зможуть сплатити невелику компенсацію до державного бюджету та спокійно розпоряджатися цими активами. Розмір компенсації сягатиме від 2,5 до 9%.

Мовиться про легалізацію доходів, з яких не заплатили податки або немає інформації про сплату.

Скільки триватиме кампанія

Кампанія з добровільного декларування триватиме протягом року, тобто до 1 вересня 2022 року. Основні сервіси надаватиме Державна податкова служба.

Мінфін долучатиметься, якщо потрібно буде додатково врегулювати певні питання. Наприклад, змінити щось з точки зору нормативно-правової бази.

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