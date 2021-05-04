Ставлення, як до "тузіка", – Коболєв про ситуацію навколо "Нафтогазу"

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що запитав в одного з високоповажних чиновників, коли буде дозвіл на єврооблігації. Йому відповіли, що спочатку його отримає Міністерство фінансів.

Потім вирішили першою пустити "Укрзалізницю". Адже нібито в них майже дефолт, тому потрібно почекати. За словами Коболєва, таке ставлення влади в широкому сенсі спочатку вдарить по "Нафтогазу", а потім повернеться до всієї країни.

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Таке ставлення і відношення (влади – 24 канал) – як до "тузіка",

– сказав ексочільник "Нафтогазу".

Він зауважив, що компанія була і залишається головним джерелом наповнення бюджету. "В моєму контракті немає такого показника, як прибуток. Є такий, як чисті трансфери з бюджету", – сказав Коболєв.

Чисті трансфери 2020 року, як він відзначив, були рекордно високі. Тому щодо цього показника претензій формально не може бути.

"Мій контракт доволі відома штука. Там немає жодних секретів. Тому я бачу причину змін в тому, що ми як менеджмент діємо в рамках законодавства, інтересів компанії", – також сказав колишній глава "Нафтогазу".

Коболєв заявив, що "Нафтогаз" не зможе нормально працювати без наглядової ради. Адже вона узгоджує великі угоди та ухвалює важливі рішення.

Він відзначив, що такі інтереси призводять до того, що держава отримує рекордні гроші на рахунках компанії: "Інакше працювати ані мені, ані і іншим членам правління "Нафтогазу" буде нецікаво".

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