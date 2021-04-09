Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився коментувати інформацію про збитки компанії у 2020 році.

Він наголосив, що не має права розмовляти про фінансові показники групи до офіційного оприлюднення звітності.

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За правилами, дотримання яких від нас вимагають інвестори та акціонер, компанія обов'язково невдовзі оприлюднить документи з усіма коментарями та поясненнями,

– пояснив голова "Нафтогазу".

Водночас Андрій Коболєв назвав дані про збитки в 36,93 мільярда гривень у 2020 році некоректними. Однак жодних аргументів проти також не навів.

Що відомо про збитки "Нафтогазу"

За інформацією "Економічної правди", у 2020 році НАК "Нафтогаз" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку у порівнянні з 9,9 мільярда гривень сукупного доходу за 2019 рік.

Також зазначається, що у січні – червні 2020 року "Нафтогаз" одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.