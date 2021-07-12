В інтерв'ю виданню Коболєв заявив, що запитання з формулюванням "Чому менеджмент "Нафтогазу" отримав великі премії на тлі багатомільярдних збитків" – від початку маніпулятивні.

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Пояснення Коболєва про захмарні премії у 2020 році

Менеджмент "Нафтогазу" за підсумками 2020 року виконав усі головні поставлені перед ним завдання. Хтось виконав добре, хтось погано. Все зафіксовано у системі управління талантами,

– зазначив ексглава правління компанії.

За його словами, кожен з директорів і членів правління "Нафтогазу" отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний в контракті кожного співробітника компанії.

Коболєв переконаний, що компанія виконала свої зобов'язання за чистими грошовими переказами в бюджет на 100%, які раніше погоджувала з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

"Прибутковість в окремо взятому році не є головним показником ефективності компанії", – наголосив він. Коболєв додав що розумного акціонера насамперед цікавить грошовий потік, який генерує бізнес зараз і буде генерувати в майбутньому.

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