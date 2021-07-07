Коболєв заявив, що з березня 2020 року не отримував виплат: "Нафтогаз" заперечує

Колишній голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що не отримав жодної грошової компенсації з березня 2020 року. Однак у компанії таку інформацію заперечують.

Коболєв заявив, що згодом детально прокоментує дані щодо компенсацій топменеджменту "Нафтогазу".

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Моя реальна грошова компенсація за роботу в "Нафтогазі" за період після продовження мого контракту в березні 2020 року становила 0 гривень 0 копійок,

– написав Коболєв.

Водночас у "Нафтогазі", пише "Економічна правда", повідомили, що виплата винагороди здійснювалась.

"Ймовірно, колишні топменеджери у своїх заявах про нібито невиплату, мають на увазі, що бонуси отримали в інший день", – зазначили у пресслужбі компанії.

Там також додали, що "Нафтогаз" у межах законодавства й надалі інформуватиме громадськість щодо цього питання.

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