Коболєв заявив, що згодом детально прокоментує дані щодо компенсацій топменеджменту "Нафтогазу".
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Виплати Коболєву: позиції ексглави правління та компанії
Моя реальна грошова компенсація за роботу в "Нафтогазі" за період після продовження мого контракту в березні 2020 року становила 0 гривень 0 копійок,
– написав Коболєв.
Водночас у "Нафтогазі", пише "Економічна правда", повідомили, що виплата винагороди здійснювалась.
"Ймовірно, колишні топменеджери у своїх заявах про нібито невиплату, мають на увазі, що бонуси отримали в інший день", – зазначили у пресслужбі компанії.
Там також додали, що "Нафтогаз" у межах законодавства й надалі інформуватиме громадськість щодо цього питання.
Інформація про виплати посадовцям "Нафтогазу": що відомо
- 6 липня українські ЗМІ опублікували документи, відповідно до яких члени правління "Нафтогазу" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 мільйона гривень винагороди.
- Зокрема, колишній голова правління Андрій Коболєв отримав другу частину виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі.