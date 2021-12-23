Книжки та квитки на потяг: українці розповіли, як витрачають "тисячу Зеленського"

Ще минулого тижня вакциновані українці, які взяли участь у пілотному проєкті, почали отримувати 1 тисячу гривень. А з 19 грудня отримати гроші могли й інші люди, які мають 2 дози щеплення від COVID-19.

Журналісти 24 каналу влаштували власне опитування та з'ясували, на що українці витратили так звану тисячу Зеленського.

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На що українці витрачають гроші за вакцинацію

Найчастіше щеплені люди купували квитки на потяг, а також книги. Також тисяча за вакцинацію дозволила українцям зайвий раз сходити в кіно чи відвідати виставу.

Гроші отримала. Я одразу ж купила квитки на потяг. Це дуже зручно зараз зробити. Також я витратила частину грошей на книжки,

– розповіла киянка.

Українка витратила "тисячу Зеленського" на залізничні квитки та книги / Фото – Валентини Поліщук, 24 канал

Деякі люди старшого віку, хоч і мають 2 щеплення, але не змогли отримати гроші. За словами учасниці опитування, виникли певні технічні труднощі. Однак, якщо вона таки отримає гроші, то витратить їх на ліки.

Деякі з опитаних українців розповіли, що через технічні труднощі ще не змогли отримати "тисячу від Зеленського" / Фото – Валентини Поліщук, 24 канал

Раніше українська влада також розширила перелік того, на що українці зможуть потратити тисячу гривень від влади та Володимира Зеленського за 2 щеплення від COVID-19. Пенсіонерам дозволили витратити цю суму на ліки.

Українка не змогла отримати тисячу гривень за вакцинацію, адже проживає за кордоном / Фото – Валентини Поліщук, 24 канал

Водночас чимало учасників опитування виявилися невакцинованими проти коронавірусу. Очевидно, що навіть тисяча гривень від держави не змогла стимулювати їх вакцинуватися. Причини такого рішення вони не аргументували.

Деякі з опитаних українців розповіли, що не вакцинувались та поки не планують / Фото – Валентини Поліщук, 24 канал

Також нещодавно журналісти 24 каналу опитали нардепів, чи встигли вони отримати тисячу гривень від держави та на що витратили. Тищенко, Ківа, Гетманцев, Гончаренко та інші розповіли, як ставляться до грошових бонусів за COVID-щеплення.

На що витратили нардепи "тисячу від Зеленського": дивіться відео

Яка ситуація з вакцинацією в Україні Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали понад 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення. Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 117 443 людини. Зокрема, першу дозу ввели 39 071 людині, другу – 78 101 людині – вони завершили процес імунізації.

Як отримати гроші

Щоб отримати гроші на першому етапі виплат, треба подати заяву в Дії з 19 до 29 грудня (або з 13 грудня, якщо ви записалися на пілотний проєкт). Далі дотримуйтеся покрокової інструкції:

оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів;

завантажити програму "Дія" та авторизуватись (потрібно оновити додаток, адже "єПідтримка" доступна, починаючи з версії Дії 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android);

переконатись, що "зелений" сертифікат є у програмі "Дія" (або оформити його);

зайти до розділу "Послуги" та вибрати "Підтримка";

вибрати для виплати картку "єПідтримка" та чекати на надходження грошей.

На що їх можна витратити

Наразі оформити картку "єПідтримки" можна в 6 банках: Monobank, "А-банк", "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Приватбанк" та "Ощадбанк".

Гроші можна буде витратити впродовж чотирьох місяців після надходження й лише в певних сферах:

придбати абонемент у спортзал,

сходити до кінотеатру, театру, музею, на концерт або на мистецьку виставку,

купити книги та квитки для мандрівок Україною (залізницею й літаками).

Українці у віці старше 60 років зможуть витратити тисячу за вакцинацію на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

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