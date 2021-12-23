Журналісти 24 каналу влаштували власне опитування та з'ясували, на що українці витратили так звану тисячу Зеленського.

Важливо Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію: книжкові сайти не витримали

На що українці витрачають гроші за вакцинацію

Найчастіше щеплені люди купували квитки на потяг, а також книги. Також тисяча за вакцинацію дозволила українцям зайвий раз сходити в кіно чи відвідати виставу.

Гроші отримала. Я одразу ж купила квитки на потяг. Це дуже зручно зараз зробити. Також я витратила частину грошей на книжки,

– розповіла киянка.

Деякі люди старшого віку, хоч і мають 2 щеплення, але не змогли отримати гроші. За словами учасниці опитування, виникли певні технічні труднощі. Однак, якщо вона таки отримає гроші, то витратить їх на ліки.

Зверніть увагу! Раніше українська влада також розширила перелік того, на що українці зможуть потратити тисячу гривень від влади та Володимира Зеленського за 2 щеплення від COVID-19. Пенсіонерам дозволили витратити цю суму на ліки.

Водночас чимало учасників опитування виявилися невакцинованими проти коронавірусу. Очевидно, що навіть тисяча гривень від держави не змогла стимулювати їх вакцинуватися. Причини такого рішення вони не аргументували.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали понад 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення. Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 117 443 людини. Зокрема, першу дозу ввели 39 071 людині, другу – 78 101 людині – вони завершили процес імунізації.

Як отримати гроші

Щоб отримати гроші на першому етапі виплат, треба подати заяву в Дії з 19 до 29 грудня (або з 13 грудня, якщо ви записалися на пілотний проєкт). Далі дотримуйтеся покрокової інструкції:

оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів;

завантажити програму "Дія" та авторизуватись (потрібно оновити додаток, адже "єПідтримка" доступна, починаючи з версії Дії 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android);

переконатись, що "зелений" сертифікат є у програмі "Дія" (або оформити його);

зайти до розділу "Послуги" та вибрати "Підтримка";

вибрати для виплати картку "єПідтримка" та чекати на надходження грошей.

Цікаво! Наразі оформити картку "єПідтримки" можна в 6 банках: Monobank, "А-банк", "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Приватбанк" та "Ощадбанк".

На що їх можна витратити

Гроші можна буде витратити впродовж чотирьох місяців після надходження й лише в певних сферах:

придбати абонемент у спортзал,

сходити до кінотеатру, театру, музею, на концерт або на мистецьку виставку,

купити книги та квитки для мандрівок Україною (залізницею й літаками).

Українці у віці старше 60 років зможуть витратити тисячу за вакцинацію на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.

Чи виплатять обіцяні гроші усім: дивіться відео