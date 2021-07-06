Тарифи на опалення та гарячу воду зростуть: КМДА прогнозує збільшення цін до 40%

Київська міська адміністрація попередила українців про ймовірне збільшення тарифів на опалення та гарячу воду від 30 до 40% вже цієї осені. Тому, КМДА звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб уникнути підвищення тарифів.

Чому тарифи ймовірно зростуть

У КМДА нагадали, що з травня 2021 року уряд скасував дію положення ПСО і, як результат теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами, які стрімко зросли в порівнянні з минулим роком. Держкомпанія НАК "Нафтогаз" запропонувала фіксовану ціну, однак вона вища ніж та, що закладена у тариф.

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Відповідно, як наслідок, зростуть тарифи на опалення для українців. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що у зв'язку з такою ситуацією, держава матиме труднощі з початком і проходженням опалювального сезону

Це призведе до того, що вже цієї осені, не лише в Києві, а й у низці українських міст, тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30 – 40%,

– пояснили у КМДА.

Що таке ПСО ПСО – спеціальні обов’язки закупівлі газу для теплопостачальників, які покладались на НАК "Нафтогаз" та враховували соціальну функцію теплокомуненерго в процесі надання послуг населенню.

Що змінилось для теплопостачальних підприємств

Раніше для теплопостачальних підприємств діяли спеціальні умови закупівлі газу, що враховували соціальну функцію теплокомуненерго в процесі надання послуг населенню.

Тепер здійснення оплати після того, як підприємство спожило природний газ скасовано, що створює критичну ситуацію з розрахунками за газ на фоні відсутності обігових коштів у ТКЕ, пояснив Пантелеєв. Оскільки, наряду з високою ціною на газ, це створює реальну загрозу для початку та проходження опалювального сезону.

За словами заступника голови КМДА, у цей період доцільним було б використати на потреби виробництва теплової енергії для населення значно дешевший газ власного видобутку.

, що місячні тарифи на газ у липні 2021 року коливаються у межах від 7,99 до 13,47 гривні за кубометр газу. Що стосується річного тарифу, то він варіюються від 7,80 до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з нашого матеріалу

Варто ознайомитись Тарифи на газ у липні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Пропозиція КМДА

У КМДА розповіли, що вони звернулись із листом до уряду України, де запропонували на період коливань ринкових цін на природний газ опрацювати можливість визначення газу видобутого АТ "Украгазвидобування" (що є частиною групи компаній "Нафтогаз України") природним газом соціального призначення. Оскільки, його собівартість становить не більше 4 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу.

Це дозволить не лише стабілізувати ситуацію з розрахунками, вчасно і в повному обсязі придбати газ для старту опалювального сезону, але уникнути підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, до чого зараз змушені готуватись більшість українських міст,

– розповів Пантелеєв.

Відповідно, у КМДА вважають, що вищезгадані дії дозволять залишити тарифи для українців стабільними.