Чому тарифи ймовірно зростуть
У КМДА нагадали, що з травня 2021 року уряд скасував дію положення ПСО і, як результат теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами, які стрімко зросли в порівнянні з минулим роком. Держкомпанія НАК "Нафтогаз" запропонувала фіксовану ціну, однак вона вища ніж та, що закладена у тариф.
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Відповідно, як наслідок, зростуть тарифи на опалення для українців. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що у зв'язку з такою ситуацією, держава матиме труднощі з початком і проходженням опалювального сезону
Це призведе до того, що вже цієї осені, не лише в Києві, а й у низці українських міст, тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30 – 40%,
– пояснили у КМДА.
Що таке ПСОПСО – спеціальні обов’язки закупівлі газу для теплопостачальників, які покладались на НАК "Нафтогаз" та враховували соціальну функцію теплокомуненерго в процесі надання послуг населенню.
Що змінилось для теплопостачальних підприємств
Раніше для теплопостачальних підприємств діяли спеціальні умови закупівлі газу, що враховували соціальну функцію теплокомуненерго в процесі надання послуг населенню.
Тепер здійснення оплати після того, як підприємство спожило природний газ скасовано, що створює критичну ситуацію з розрахунками за газ на фоні відсутності обігових коштів у ТКЕ, пояснив Пантелеєв. Оскільки, наряду з високою ціною на газ, це створює реальну загрозу для початку та проходження опалювального сезону.
За словами заступника голови КМДА, у цей період доцільним було б використати на потреби виробництва теплової енергії для населення значно дешевший газ власного видобутку.
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Пропозиція КМДА
У КМДА розповіли, що вони звернулись із листом до уряду України, де запропонували на період коливань ринкових цін на природний газ опрацювати можливість визначення газу видобутого АТ "Украгазвидобування" (що є частиною групи компаній "Нафтогаз України") природним газом соціального призначення. Оскільки, його собівартість становить не більше 4 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу.
Це дозволить не лише стабілізувати ситуацію з розрахунками, вчасно і в повному обсязі придбати газ для старту опалювального сезону, але уникнути підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, до чого зараз змушені готуватись більшість українських міст,
– розповів Пантелеєв.
Відповідно, у КМДА вважають, що вищезгадані дії дозволять залишити тарифи для українців стабільними.