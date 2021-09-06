Так, жінці повідомили, що з її рахунку незаконно намагаються переказати гроші. Щоб перевірити інформацію вона зателефонувала на єдиний номер держбанку.

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Там їй повідомив автовідповідач, що протягом трьох хвилин зателефонує оператор. Їй справді передзвонили, номер нагадував типовий для "Приватбанку".

З цього номера так званий "оператор" повідомив, що мені дійсно телефонують із служби безпеки банку і, що з моїх карток проводяться операції на великі суми: у магазині Rozetka проводяться транзакції, за якими купують ноутбук, смартфон та планшет, – сказала клієнтка.

"Для того, щоб заблокувати транзакції з моїх карток мені повідомили, що зі мною зв'яжеться представник з відділу безпеки і я повинна діяти відповідно до інструкцій, які він надасть", – продовжила жінка.

З карток зняли 60 тисяч

Далі їй зателефонували з іншого номера, але не просили вказати будь-яку конфіденційну інформацію, просто дотримуватися інструкцій і натискати цифри, які вони диктували.

Унаслідок протягом години з її карток зняли близько 60 тисяч гривень.

Шахраї користуються трьома хвилинами очікування після виклику користувачем послуг "Приватбанку" за номером 3700 і прослуховування шаблонного повідомлення. Далі відбувається дзвінок користувачеві з номера, який починається на +38056..., що характерно "Приватбанку, окрім цього, "Приватбанк" дуже часто дзвонить з інших номерів,

– зауважила постраждала.

Вона додала: "Вже написала заяву до кіберполіції, але не певна, що шахраїв знайдуть. "Приватбанку" варто подбати про безпеку своїх клієнтів. Ця подія змусила задуматися чи лишатися клієнтом "Приватбанку" й надалі".

Відповідь "Приватбанку"

У "Приватбанку" вже відреагували на інцидент і пояснили, що вказані номери телефонів їм не належать.

Зі свого боку ми робимо все, щоб уберегти кошти клієнтів від шахраїв і підкреслюємо, що клієнт сам також має можливість не дати заволодіти своїми грошима, в першу чергу, не повідомляючи третім особам персональні дані та не здійснюючи дії за вказівками шахраїв,

– наголосили у банку.

"Зазначені номери не належать банку. Клієнти можуть самостійно перевірити приналежність номера у своєму "Приват24", – підсумували у фінустанові.

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