Деталі інциденту

За словами чоловіка, у службі підтримки йому пояснили, що кредит відкрили через мінусовий баланс рахунку. Однак чоловік впевнений – все через збій, який нещодавно трапився у банку.

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Заходжу на сайт, а там кредит на мене повісили. Пару днів тому у банку стався збій, цей факт підтвердила їхня служба підтримки, вона ж запевняла, що відсотків за кредитами не буде, що я можу далі користуватися рахунком, що у мене з нього гроші не списали, а лише зарезервували,

– заявив клієнт.

Однак попри те, що рахунком чоловік не користувався, відсотки йому нарахували.

Реакція "Приватбанку"

"Приватбанк" відреагував на скаргу клієнта. Установа пояснила, що на картці може утворитися мінусовий баланс, якщо раніше здійснювалась оплата на певному сайті, але той відразу не підтвердив списання зарезервованої суми. Тоді гроші могли залишитися у доступному балансі і могли бути використані повторно клієнтом.

У такій ситуації овердрафт є вимушеною мірою та необхідним механізмом, що дозволяє коректно працювати картковому рахунку та обслуговувати його, згідно з вимогами платіжної системи", – мовиться у повідомленні.

Банк запевнив, що створив заявку на повернення коштів. Її розглянуть, згідно з регламентом міжнародних платіжних систем.

Зверніть увагу! Технічний збій у роботі "Приватбанку" трапився 9 жовтня. Тоді користувачі скаржились на затримку при проведенні платежів через систему. Декому гроші списувало кілька разів. Вже в обід фінустанова усунула проблему.