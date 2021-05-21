У січні платіжна платформа для бізнесу Fondy запустила проєкт "Гра в довгу" спільно з Київською школою економіки (KSE) та національним проєктом Дія.Бізнес. Перший сезон проєкту вже добігає кінця. На участь в проєкті було зареєстровано 5 400 підприємців. Вони отримували короткі відеолекції з бізнесу від викладачів KSE та складали тести в чат-боті, а 50 фіналістів отримали завдання написати бізнес-есе.

Переможця, який отримає грант на навчання на програмі МВА вартістю 450 000 гривень, буде визначено вже 27 травня у прямій трансляції членами журі.

Окрім цього, буде можливість отримати ще додаткових 4 гранти на окремі курси з програми МВА Київської школи економіки. Виграти один з таких можна буде просто під час події (онлайн-трансляції).

Для цього необхідно підписатися на telegram-канал, зберегти дату та увімкнути повідомлення.

Лідери Fondy, Grammarly, Uklon та інших компаній розкажуть глядачам трансляції про досвід бізнес-навчання, а про виклики підприємництва жартуватимуть топменеджери і бізнесмени - резиденти проєкту Business Stand Up. Долучитись до заходу можна у телеграм-каналі проєкту "Гра в довгу".

Можливість безкоштовно зареєструватись на подію з’явиться за 24 години – 26 травня об 11:00 за київським часом у telegram-каналі для бізнесу "Гра в довгу". Але варто поспішити, адже є обмеження zoom щодо кількості учасників.

Fondy – це платіжний сервіс, створений у 2014 році для великих і малих бізнесів, яким потрібно приймати платежі від клієнтів онлайн. Сьогодні це міжнародна компанія з офісами в Україні, Великій Британії, Ірландії, Польщі та Словаччині з командою професіоналів з банківської, фінтех та e-commerce індустрій. Працює з понад 14 000 компаній у всьому світі та створює фінансові продукти для тих, хто розвиває свою справу.