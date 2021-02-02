МЗС України отримало ноту від Китаю після санкцій проти інвесторів "Мотор Січі", – ЗМІ

2 лютого 2021 , 20:52
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Україна запровадила санкції проти китайських компаній-інвесторів "Мотор Січі". Як повідомляють медіа, у відповідь Пекін направив Києву ноту.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Міністерство закордонних справ Китаю надіслало ноту українському МЗС 1 лютого.

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Яка позиція Китаю

Обмеження, які ввела Україна, стосуються компаній Xinwei Group. Очолює їх – мільярдер Ван Цзінь.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Пекін виступив проти односторонніх санкцій інших держав проти китайських компаній. У МЗС Китаю висловили припущення, що Україна таки захищатиме інтереси інвесторів

Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів щодо китайських підприємств. У той же час ми просимо китайські підприємства дотримуватися законів при веденні бізнесу за кордоном,
– сказав спікер МЗС Китаю Ван Венбінь.

Зверніть увагу! За рішенням РНБО президент Володимир Зеленський 29 січня увів санкції щодо компаній Ван Цзіня. Це стосується Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd; Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited . Ці компанії прагнули реалізувати свої права, як акціонерів "Мотор Січ".

Що передбачають 3-річні санкції:

  • блокування активів;
  • обмеження торгових операцій;
  • обмеження або заборона транзиту ресурсів, польотів та перервензень територією України;
  • запобігання виведення капіталів за межі України;
  • повна заборона здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких вони є;
  • заборона на покупки підприємств в Україні.

Що відомо про "Мотор Січ"?

Це один із найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів.президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки є В'ячеслав Богуслаєв. У грудні 2019 року Богуслаєв визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю.

Дані на основі інформації з Вікіпедії.