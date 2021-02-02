МЗС України отримало ноту від Китаю після санкцій проти інвесторів "Мотор Січі", – ЗМІ
Україна запровадила санкції проти китайських компаній-інвесторів "Мотор Січі". Як повідомляють медіа, у відповідь Пекін направив Києву ноту.
Джерело: "Дзеркало тижня"
Міністерство закордонних справ Китаю надіслало ноту українському МЗС 1 лютого.
До теми Україна запровадила нові санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"
Яка позиція Китаю
Обмеження, які ввела Україна, стосуються компаній Xinwei Group. Очолює їх – мільярдер Ван Цзінь.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Пекін виступив проти односторонніх санкцій інших держав проти китайських компаній. У МЗС Китаю висловили припущення, що Україна таки захищатиме інтереси інвесторів
Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів щодо китайських підприємств. У той же час ми просимо китайські підприємства дотримуватися законів при веденні бізнесу за кордоном,
– сказав спікер МЗС Китаю Ван Венбінь.
Що передбачають 3-річні санкції:
- блокування активів;
- обмеження торгових операцій;
- обмеження або заборона транзиту ресурсів, польотів та перервензень територією України;
- запобігання виведення капіталів за межі України;
- повна заборона здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких вони є;
- заборона на покупки підприємств в Україні.
Що відомо про "Мотор Січ"?Це один із найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів.президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки є В'ячеслав Богуслаєв. У грудні 2019 року Богуслаєв визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю.
Дані на основі інформації з Вікіпедії.
Поділитися новиною