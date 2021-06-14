Розпочався захід з привітання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Загалом форум триватиме до 16 червня.

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Національна економічна стратегія ляже в основу програми діяльності уряду, – Шмигаль

Очільник Кабінету Міністрів пригадав, що Національна економічна стратегія-2030 була схвалена в березні 2021 року. І саме цей документ ляже в основу програми діяльності уряду.

Він додав, що стратегія визначає важливі кроки для розвитку агросектору, промисловості, інфраструктури. Це дозволить забезпечити економічне зростання держави та підвищення добробуту українців.

"Національна економічна стратегія разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив президента, переліком пріоритетних законопроєктів і бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки ляже в основу програми діяльності уряду, яку у 2021 році ми подаватимемо до парламенту", – підкреслив Денис Шмигаль.



Денис Шмигаль під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" / Фото Кабміну

Він повідомив, уряд намагається співпрацювати з малим та середнім бізнесом, агросектором. І якщо, наприклад, сільське господарство потерпатиме від нестачі врожаю, буде розроблено план дій, який передбачатиме виплату компенсацій.

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Також під час форуму обговорили тему боротьби з олігархами. До 17 червня має бути завершена робота над відповідним законопроєктом, і після цього його планують подати до Ради.

Втім експерти під час обговорення на форумі не змогли назвати імена принаймні першої 10-ки олігархів, які потраплять до створеного реєстру. За їхніми словами, цих осіб і так часто згадують медіа, відтак вони є всім відомі.

Втім зауважили олігархами можуть бути не тільки ті персони, яких часто згадують у ЗМІ. А й ті, про яких мало хто знає.

Правильний процес – це коли власники великого бізнесу стануть бізнесменами. Це означає зменшення втручання в політичне управління країною, концентрація зусиль на розвитку бізнесу,

– пояснив голова комітету з питань промислової модернізації торгово-промислової палати Володимир Власюк.

"Україна 30. Економіка без олігархів" триватиме до 16 червня. Вже у вівторок, 15 червня, на заході має виступити президент Володимир Зеленський.

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