Скорочення енергоспоживання

У лютому 2022 року Пекін готується провести зимову Олімпіаду, тож влада КНР вважає це хорошою можливістю продемонструвати світу свій "зелений курс". Саме тому було прийнято рішення скоротити викиди в атмосферу. Однак ще однією причиною різкого скорочення енергоспоживання – подорожчання енергоносіїв.

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Майже половина китайських провінцій перевищили визначену Пекіном квоту енергоспоживання. Тепер їм наказано зменшити активність, інколи — закритися повністю.

В Китаї можлива нестача вугілля взимку

Також експерти та аналітики вважають, що економіка Піднебесної ризикує взимку зітнутися з нестачею газу та вугілля. Нагадаємо, що владі КНР вже доводилося обмежувати постачання електроенергії у холодні місяці – але ще ніколи при таких цінах.

Загроза для світової економіки

У провінції Цзянсу, чия економіка майже не поступається за розміром канадській, закрилися сталеливарні заводи, а деякі міста вимикають вуличне освітлення. У сусідній Чжецзяні було закрито близько 160 енергоємних компаній, в тому числі текстильні. А у північній провінції Ляонін 14 міст наказали в аварійному порядку відключити електроенергію. Також про закриття своїх заводів оголосили такі світові гіганти, як Apple та Tesla.

Ці проблеми спричинять ефект доміно на всіх ринках. Глобальний ринок скоро відчує нестачу цілого ряду товарів: від текстилю до іграшок та деталей,

– вважає аналітик Тін Лю.

Чи готовий Китай сповільнити темки

Економіст Macquarie Group Ларі Ху вважає, що влада Піднебесної готова сповільнити економічне зростання країни заради зменшення викидів вуглецю в атмосферу. Варто зазначити, що нині перед Пекіном стоїть важке питання: як досягти задекларованої мети щодо переходу до відновлювальної енергії, не зламавши свою економіку. Цільовий ріст у 6% – легкодосяжний, а ось досягти цільового рівня викидів буде складно через швидке відновлення економіки у першому півріччі,

– вважає пан Ху.

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