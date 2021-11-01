В Китаї може початись стагфляція: чому у цьому переконані економісти й чим це небезпечно

Діяльність китайських фабрик скорочується вже другий місяць й відбувається це значно швидшими темпами, ніж очікувалось. Разом з цим ціни продовжують рости. Це дає підстави економістам припускати, що в країні почалася стагфляція.

Стагфляція економіки Китаю

Застій виробництва

Скорочення виробництва зображає індекс менеджерів із закупівель (PMI) у виробничому секторі, коли він опускається нижче 50. У жовтні в Китаї його зафіксували на рівні 49,2. Головний економіст Pinpoint Asset Management Жан Жівей відмітив, що це найнижче значення за час публікації індексу, за винятком фінансової кризи 2008 та спалаху COVID-19 у лютому торік.

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За його словами, індекс цін на продукцію піднявся до найвищої позначки з моменту початку вимірів у 2016 році.

Ці сигнали свідчать, що у Китаї вже, ймовірно, розпочалася стагфляція,

– зауважив Жан Жівей.

Що таке стагфляція Стагфляція – це стан економіки, при якому вона переживає стагнацію виробництва і високі темпи інфляції одночасно. Цей феномен було вперше описано у 1970-ті роки, коли нафтова криза спричинила довгий період високих цін та падіння росту ВВП.

Високі темпи інфляції

Жан Жівей розповідає, що тривожним знаком є перехід інфляції з ціни ресурсів на ціну продукції. Інфляційний тиск поступово переходить від виробників до споживачів, зауважує він.

Ціна ресурсів росте вже багато місяців, під впливом росту цін на сировину. Але стрибок індексу цін на продукцію у жовтні викликає занепокоєння,

– розповідає експерт.

Енергетична криза в Китаї

На виробничі потужності заводів негативно вплинули енергетична криза, дефіцит та висока вартість ресурсів. "Це призвело до ще більшого скорочення запасів та ще довших термінів доставки. Також нестача та зростання ціни ресурсів призводить до підвищення цін на кінцеву продукцію", – вважає економіст Capital Economics Шеана Юе.

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