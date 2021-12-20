Китай знизив базову ставку вперше з квітня 2020 року: реакція ринків
20 грудня 2021 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:CNBC
Китайський народний банк вперше за останніх 20 місяців знизив ключову ставку. Це викликано спробою підтримати економіку країни, котра сповільнюється.
Регулятор знизив ставку
- Річна ставка за кредитами для першокласних позичальників (Loan Prime Rate, LPR) знизилась на 5 базисних пунктів до 3,80%.
- П'ятирічна ставка залишилася на позначці 4,65%.
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Зниження зміцнює нашу думку про те, що влада все більш відкрита до зниження ставок на тлі економічних факторів, що стримують,
– сказав Сін Чжаопен з ANZ.
Монетарна політика центробанку Китаю
Деякі аналітики прогнозують, що китайський центробанк продовжить пом'якшувати політику, щоб стримати уповільнення економіки. Однак розходяться в думках щодо траєкторії зниження ставок.
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Як відреагував ринок
- Японський індекс Nikkei 225 впав на 2,13% й закрився на рівні 27937,59 пункту, за підсумками торгової сесії
- Південнокорейський індекс Kospi знизився на 1,8% до 2962,07 пункту.
Ріст економіки Китаю у 2021 році
- У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
- Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
- У III кварталі ріст ВВП сповільнився до 4,9% річних.
- Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.
- Через ріст цін та скорочення виробництва на фабриках, економісти припускають, що у Китаї може початись стагфляція. Чим це небезпечно для Пекіна, більше розповідаємо тут.