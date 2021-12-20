Китай знизив базову ставку вперше з квітня 2020 року: реакція ринків

Китайський народний банк вперше за останніх 20 місяців знизив ключову ставку. Це викликано спробою підтримати економіку країни, котра сповільнюється.

Регулятор знизив ставку

Річна ставка за кредитами для першокласних позичальників (Loan Prime Rate, LPR) знизилась на 5 базисних пунктів до 3,80%.

П'ятирічна ставка залишилася на позначці 4,65%.

Читайте також Банк Англії підняв відсоткову ставку до 0,25%: яка ситуація з інфляцією

Зниження зміцнює нашу думку про те, що влада все більш відкрита до зниження ставок на тлі економічних факторів, що стримують,

– сказав Сін Чжаопен з ANZ.

Монетарна політика центробанку Китаю

За даними Wind Information, востаннє центробанк скорочував річний та п'ятирічний LPR у квітні 2020 року.

Деякі аналітики прогнозують, що китайський центробанк продовжить пом'якшувати політику, щоб стримати уповільнення економіки. Однак розходяться в думках щодо траєкторії зниження ставок.

Цікаво В США центробанк погіршив прогноз росту ВВП на 2021 рік: який рівень базової ставки

Як відреагував ринок

Японський індекс Nikkei 225 впав на 2,13% й закрився на рівні 27937,59 пункту, за підсумками торгової сесії

Південнокорейський індекс Kospi знизився на 1,8% до 2962,07 пункту.

Ріст економіки Китаю у 2021 році