Китай знизив базову ставку вперше з квітня 2020 року: реакція ринків

20 грудня 2021 , 11:51
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Джерело:

CNBC

Китайський народний банк вперше за останніх 20 місяців знизив ключову ставку. Це викликано спробою підтримати економіку країни, котра сповільнюється.

Регулятор знизив ставку

  • Річна ставка за кредитами для першокласних позичальників (Loan Prime Rate, LPR) знизилась на 5 базисних пунктів до 3,80%.
  • П'ятирічна ставка залишилася на позначці 4,65%.

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Зниження зміцнює нашу думку про те, що влада все більш відкрита до зниження ставок на тлі економічних факторів, що стримують,
– сказав Сін Чжаопен з ANZ.

Нагадаємо! За даними Wind Information, востаннє центробанк скорочував річний та п'ятирічний LPR у квітні 2020 року.

Монетарна політика центробанку Китаю

Деякі аналітики прогнозують, що китайський центробанк продовжить пом'якшувати політику, щоб стримати уповільнення економіки. Однак розходяться в думках щодо траєкторії зниження ставок.

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Як відреагував ринок

  • Японський індекс Nikkei 225 впав на 2,13% й закрився на рівні 27937,59 пункту, за підсумками торгової сесії
  • Південнокорейський індекс Kospi знизився на 1,8% до 2962,07 пункту. 
Зверніть увагу! Регулятор США збільшив базову ставку з 0 до 0,25% через інфляційний тиск, а Банк Англії підняв відсоткову ставку до 0,25%
також через інфляційний тиск.

Ріст економіки Китаю у 2021 році

  • У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
  • Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
  • У III кварталі ріст ВВП сповільнився до 4,9% річних.
  • Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.
  • Через ріст цін та скорочення виробництва на фабриках, економісти припускають, що у Китаї може початись стагфляція. Чим це небезпечно для Пекіна, більше розповідаємо тут.
Автор: Дар'я Вереньова