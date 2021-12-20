Регулятор знизив ставку

Річна ставка за кредитами для першокласних позичальників (Loan Prime Rate, LPR) знизилась на 5 базисних пунктів до 3,80%.

П'ятирічна ставка залишилася на позначці 4,65%.

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Зниження зміцнює нашу думку про те, що влада все більш відкрита до зниження ставок на тлі економічних факторів, що стримують,

– сказав Сін Чжаопен з ANZ.

Нагадаємо! За даними Wind Information, востаннє центробанк скорочував річний та п'ятирічний LPR у квітні 2020 року.

Монетарна політика центробанку Китаю

Деякі аналітики прогнозують, що китайський центробанк продовжить пом'якшувати політику, щоб стримати уповільнення економіки. Однак розходяться в думках щодо траєкторії зниження ставок.

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Як відреагував ринок