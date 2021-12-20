Регулятор знизив ставку

  • Річна ставка за кредитами для першокласних позичальників (Loan Prime Rate, LPR) знизилась на 5 базисних пунктів до 3,80%.
  • П'ятирічна ставка залишилася на позначці 4,65%.

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Зниження зміцнює нашу думку про те, що влада все більш відкрита до зниження ставок на тлі економічних факторів, що стримують,
– сказав Сін Чжаопен з ANZ.

Монетарна політика центробанку Китаю

Деякі аналітики прогнозують, що китайський центробанк продовжить пом'якшувати політику, щоб стримати уповільнення економіки. Однак розходяться в думках щодо траєкторії зниження ставок.

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Як відреагував ринок

  • Японський індекс Nikkei 225 впав на 2,13% й закрився на рівні 27937,59 пункту, за підсумками торгової сесії
  • Південнокорейський індекс Kospi знизився на 1,8% до 2962,07 пункту.