Китай збільшив імпорт вугілля майже утричі на тлі енергетичної кризи

Щомісячна закупівля вугілля Китаєм цьогоріч перевищила на понад 96% показники переднього року. У жовтні країна імпортувала майже вдвічі більше вугілля, ніж торік, на тлі енергетичної кризи, з якою зіштовхнулась Піднебесна.

Енергетична криза у Китаї

У вересні Китай зіштовхнувся з енергетичною кризою. Через нестачу електроенергії у країні деякі підприємства закривались, як, наприклад, Apple та Tesla, або скорочували виробництво. Саме тому влада КНР почала активно вирішувати кризову ситуацію.

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Китай збільшив імпорт вугілля

У жовтні щомісячна закупівля вугілля досягла 26,9 мільйона тонн, що на 96,2% більше, ніж у жовтні минулого року.

щомісячна закупівля вугілля досягла 26,9 мільйона тонн, що на 96,2% більше, ніж у жовтні минулого року. Однак проти вересня цей показник знизився на 18,2%. Тоді імпорт становив 32,9 мільйона тонн.

Стабілізація ситуації з нестачею електроенергії

У жовтні китайській владі вдалось стабілізувати ситуацію стосовно енергетичної кризи. За даними CNBC, на початку місяця від значного дефіциту потерпало 18 провінцій, а нині цей показник зменшився до двох.

У зв'язку з цим Китайська державна електромережна компанія повідомила, що попит та пропозиція електроенергії нормалізувалися. Водночас вона попередила про проблеми в найближчі зимові місяці.