Китай збільшив імпорт вугілля майже утричі на тлі енергетичної кризи
Джерело:CNBC
Щомісячна закупівля вугілля Китаєм цьогоріч перевищила на понад 96% показники переднього року. У жовтні країна імпортувала майже вдвічі більше вугілля, ніж торік, на тлі енергетичної кризи, з якою зіштовхнулась Піднебесна.
Енергетична криза у Китаї
У вересні Китай зіштовхнувся з енергетичною кризою. Через нестачу електроенергії у країні деякі підприємства закривались, як, наприклад, Apple та Tesla, або скорочували виробництво. Саме тому влада КНР почала активно вирішувати кризову ситуацію.
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Китай збільшив імпорт вугілля
- У жовтні щомісячна закупівля вугілля досягла 26,9 мільйона тонн, що на 96,2% більше, ніж у жовтні минулого року.
- Однак проти вересня цей показник знизився на 18,2%. Тоді імпорт становив 32,9 мільйона тонн.
Стабілізація ситуації з нестачею електроенергії
У жовтні китайській владі вдалось стабілізувати ситуацію стосовно енергетичної кризи. За даними CNBC, на початку місяця від значного дефіциту потерпало 18 провінцій, а нині цей показник зменшився до двох.
У зв'язку з цим Китайська державна електромережна компанія повідомила, що попит та пропозиція електроенергії нормалізувалися. Водночас вона попередила про проблеми в найближчі зимові місяці.Нагадаємо, що на тлі енергетичної кризи та високих темпів інфляції, експерти припускають, що в Китаї почалась стагфляція. Також ВВП у III кварталі сповільнився до 4,9% проти показових 18,3% у I кварталі цьогоріч. Більше про можливу стагфляцію у Китаї та економічний ріст країни у поточному році, розповідаємо тут.