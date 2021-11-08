Енергетична криза у Китаї

У вересні Китай зіштовхнувся з енергетичною кризою. Через нестачу електроенергії у країні деякі підприємства закривались, як, наприклад, Apple та Tesla, або скорочували виробництво. Саме тому влада КНР почала активно вирішувати кризову ситуацію.

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Китай збільшив імпорт вугілля

У жовтні щомісячна закупівля вугілля досягла 26,9 мільйона тонн, що на 96,2% більше, ніж минулого року.

щомісячна закупівля вугілля досягла 26,9 мільйона тонн, що на 96,2% більше, ніж минулого року. Однак проти вересня цей показник знизився на 18,2% й імпорт становив 32,9 мільйона тонн.

Стабілізація ситуації з нестачею електроенергії

У жовтні китайській владі вдалось стабілізувати ситуацію стосовно енергетичної кризи. Про це свідчать дані CNBC, що на початку місяця від значного дефіциту потерпало 18 провінцій, а нині цей показник зменшився до двох.

У зв'язку з цим Китайська державна електромережна компанія повідомила, що попит та пропозиція електроенергії нормалізувалися. Водночас вона попередила про проблеми в найближчі зимові місяці.

Нагадаємо, що на тлі енергетичної кризи та високих темпів інфляції, експерти припускають, що в Китаї почалась стагфляція. Також ВВП у III кварталі сповільнилось до 4,9% проти показових 18,3% у I кварталі цьогоріч. Більше про можливу стагфляцію у Китаї та економічний ріст країни у поточному році, розповідаємо тут.