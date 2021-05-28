Вперше за президентства Байдена: Китай та США обговорили торговельні зв'язки

США та Китай підписали так звану першу фазу угоди між країнами у січні 2020 року. У рамках угоди Пекін пообіцяв, що країна збільшить закупівлю американських продуктів та послуг щонайменше на 200 мільярдів доларів протягом 2020 та 2021 років. Угоду підписував попередній президент США Дональд Трамп та віцепрем'єр Держради Китаю Лю Хе.

Дональд Трамп та Лю Хе під час підписання першої фази угоди у 2020 ріці / фото: Getty Images