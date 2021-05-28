Вперше за президентства Байдена: Китай та США обговорили торговельні зв'язки

27 травня 2021 року головна торгова радниця президента США Кетрін Тай провела віртуальну зустріч з віцепрем'єр-міністринею Китаю Лю Лю для обговорення питань, що стосуються торговельних відносин. Це перші переговори між країнами відколи Джо Байден став президентом.
Контекст зустрічі
Під час онлайн зустрічі було згадано вороже налаштування Адміністрації США, за президента Трампа, стосовно Китаю. Також пані Тай та Лю обговорили провідні принципи майбутньої економічної політики чинного президента Джо Байдена та його прем'єр міністрині Камалі Гарріс.
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Міністриня торгівлі Китаю, пані Лю заявила, що розмова між нею та пані Тай був відверта та прагматична, а також відбувся конструктивний обмін пропозиціями. Вона відмітила китайському держвиданню Global Times, що обидві сторони вбачають важливий момент у двосторонній торгівлі між країнами.
Угода між США та Китаєм
США та Китай підписали так звану першу фазу угоди між країнами у січні 2020 року. У рамках угоди Пекін пообіцяв, що країна збільшить закупівлю американських продуктів та послуг щонайменше на 200 мільярдів доларів протягом 2020 та 2021 років. Угоду підписував попередній президент США Дональд Трамп та віцепрем'єр Держради Китаю Лю Хе.
Дональд Трамп та Лю Хе під час підписання першої фази угоди у 2020 ріці / фото: Getty Images
Головна торгова радниця Комітету Палати представників з методів та засобів США пані Тай розповіла, що нині вона перевіряє, чи дотримав умови угоди Пекін. Оскільки деякі експерти припускають, що Китай не виконав план на 40% стосовно купівлі американських товарів.
Байден не відмовляється від торговельної політики Трампа
Варто зазначити, що нинішній президент США Джо Байден не відмовлявся від жорсткої торговельної політики свого попередника стосовно Пекіну. Байден прихильник того, щоб наразі зберегти чинний відсоток мита. Оскільки, він сподівається таким чином стимулювати економіку країни, на яку суттєво повпливала пандемія коронавірусу і яка нині лише стала на шлях відновлення.
Економіка Китаю
Піднебесна найперша країна чия економіка показала ріст та встигла вже відновитись після кризи, що спричинив COVID-19, на відміну від США. Продажі товарів китайського виробництва збільшились по всьому світу, оскільки попит з боку США підвищився, а через пандемію COVID-19 в Індії зупинена значна частина виробництва на заводах.
Експерти прогнозують, що ВВП КНР може досягнути 19%, до кінця поточного року. У I кварталі 2021 року ВВП країни зросло на 18,3%. Це найбільший стрибок економіки країни з того часу, як Китай почав вести квартальний звіт у 1992 році. Національне статистичне бюро Китаю, яке опублікувало дані, заявило, що національна економіка зробила хороший старт. Детальніше про те, що посприяло росту економіку Піднебесної читайте у нашому матеріалі.