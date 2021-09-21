Посилення контролю за майнерами

У вересні цього року зросла кількість перевірок коледжів, дослідницьких інститутів і дата-центрів на предмет незаконної майнінгової активності. Це відбулось після того, як влада Піднебесної звернула увагу на тих майнерів, що маскуються під "дослідників даних" та операторів дата-центрів.

Цікаво Стратегія Китаю до 2025 року: влада посилить контроль за регулюванням економіки

Головна причина полювання на майнерів

Одна з причин цього полювання полягає в тому, що Пекін стурбований енергетичною безпекою напередодні зимового сезону.

Що таке майнинг Майнинг – один зі способів заробітку на криптовалюті. Оскільки фактично емісію криптовалюта ніхто не регулює, тому добувати гроші може кожен. Майнінг полягає в тому, щоб поміщати нові вчинені транзакції в блокчейн. Блокчейн являє собою ланцюжок блоків, в кожному з яких відображається окрема операція.

Обмеження діяльності майнерів

Посилення контролю з боку КНР за вище згаданою діяльністю може ще більше обмежити майнінг криптовалюти в країні. Як повідомляє видання Bloomberg, на нього у квітні припадало 46% світового хешрейту. Цієї весни Китай оголосив війну майнінговій індустрії й змусив безліч майнерів покинути країну.

Проте поїхали не всі, а ті, хто залишився в Піднебесній зосередились не на біткоїні, а на менш відомих маркерах. Також вони почали використовувати технології розподіленого зберігання даних.

Читайте також США проти Китаю: яка країна першою створить платіжну систему майбутнього

Цікавий факт. Китай є одним зі світових лідерів за об'ємами майнінгу. Де-факто подібна діяльність у країні не забороняється, однак й не є дозволеною. Одна з найбільших майнінгових ферм світу знаходиться в провінції Сичуань і належить китайській фірмі Bitmain.

Як зараз працюють майнери у КНР

Анонімний китайський майнер повідомив агентству Bloomberg, що продовжує працювати, однак регулярно змінює дислокацію майнінгового обладнання і зберігає в жодному місці не більше 100 пристроїв. Це дозволяє заплутати владу, яка стежить за незвичайними сплесками споживання електроенергії.

Влада північної провінції Хебей, де майнінгова активність відносно невисока, зажадала від компаній і наукових інститутів припинити використовувати свої комп'ютерні системи для майнінгу і до 30 вересня провести відповідні внутрішні перевірки.