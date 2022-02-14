Китай не зможе компенсувати втрати Росії від санкцій, – США

Існує думка, що Китай міг би допомогти Росії відчутно пом'якшити удар від санкцій Заходу, зокрема через переорієнтацію російського ринку. Втім, у Сполучених Штатах переконують, що таке "пом'якшення" буде не надто ефективним і відчутним.

Китай не зможе значно пом'якшити збиток від, які "отримає" Росія від західних країн у разі нового нападу на Україну. Таке переконання в ефірі висловив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

До слова США обіцяють допомогти Україні протистояти Росії в разі вторгнення

Економіки Росії та Китаю надто "малі"

Радник Джо Байдена відзначив, що на провідні демократичні країни припадає близько 50% світової економіки. У цей же час на Китай і Росію сумарно – лише 20%.

Тому Китай не зможе компенсувати Росії ті втрати, яких вона зазнає в разі введення Сполученими Штатами та їхніми союзниками економічних заходів,

– запевнив Джейк Салліван.

Ключові торговельні партнери Росії

Джерело: Федеральна митна служба Росії

Загалом Росія у 2021 році наторгувала за кордоном понад 789 мільярдів доларів. Справді, ключовим торговельним партнером був Китай – трохи більш як 140 мільярдів доларів.

– трохи більш як 140 мільярдів доларів. На другому та третьому місцях – Німеччина (майже 57 мільярдів) і Нідерланди (понад 46 мільярдів). На четвертому Білорусь (понад 38 мільярдів), а замикають першу п'ятірку США (понад 34 мільярди).

(майже 57 мільярдів) і (понад 46 мільярдів). На четвертому (понад 38 мільярдів), а замикають першу п'ятірку (понад 34 мільярди). Загалом серед топ-20 торговельних партнерів Росії одразу 15 входять до так званого демократичного табору. Серед них й Україна – на 16 місці з товарообігом у понад 12 мільярдів.

– на 16 місці з товарообігом у понад 12 мільярдів. Водночас у топ-20 лише три держави, схильні до Росії – це Китай (1 місце за товарообігом), Білорусь (4 місце) та Казахстан (10 місце).

(10 місце). Також є дві "невизначено-нейтральні" держави, позиція яких може змінюватися, залежно від обставин – Індія (14 місце) та Бразилія (19 місце).

(14 місце) та (19 місце). Та якщо не прив'язуватись окремо до держав, то основним торговельним партнером Росії залишається Євросоюз. На нього припадає 35,9% зовнішньої торгівлі держави. Втрата такого ринку надзвичайно боляче вдарить по Росії – сподіваємось, згубно.

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