А як же поводиться у цій ситуації сам Китай? Американські журналісти проаналізували не політичні заяви, а конкретні економічні кроки з боку Пекіна. І виявилося, що там не надто й поспішають ставати на бік Росії.

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Китай не поспішає допомагати Росії, радше навпаки

Китай і Росія на політичному рівні давно заявляють про взаємоповагу та дружбу. Та дещо змінилося після нападу Росії на Україну. Схоже, попри чутки про прохання Кремля по допомогу військову та економічну, фактично Китай почав дистанціюватися від Росії, яка перебуває під надзвичайно потужними санкціями Заходу.

Що свідчить про це? Упродовж минулих трьох тижнів, відколи триває війна в Україні, Пекін виконав низку кроків від Москви, а не до неї. Нижче – приклади.

Китай негативно вплинув на курс рубля

Нагадаємо, юань не є вільноконвертованою валютою – влада Китаю тримає її у певному діапазоні, адже в країні діє гібридна економіка "ринкового соціалізму".

І от минулого тижня Народний банк Китаю розширив удвічі торговий діапазон рубля, що посприяло його швидшому падінню.

Китай не надав Росії доступу до її валютних резервів

Пекін не поспішає надавати Москві доступ до російських валютних резервів, які Кремль тримає у Китаї в юанях. А мовиться про чималу суму – у доларовому еквіваленті це 90 мільярдів.

Росія хотіла їх використати на минулому тижні, але Народний банк Китаю поки не надав доступ. Не відмовив, звісно, але все ж.

Китай не прийняв роль посередника для авіаційної галузі Росії

Санкції, запроваджені США і ЄС, позбавили Росію доступу до оригінальних деталей літаків Boeing і Airbus, а саме вони складають більшість цивільного російського авіапарку.

Китай міг взяти на себе роль посередника і відправляти в Росію деталі для літаків, але не зробив цього. Тож Росія досі шукає альтернативні джерела постачання комплектуючих, і далеко не факт, що знайде.

Китай припинив роботу Азійського банку у Білорусі й Росії

Китай фактично заморозив інвестиції в інфраструктуру Росії й Білорусі.

Азійський банк інфраструктурних інвестицій, який базується у Пекіні, зупинив усю свою діяльність в цих країнах зразу після початку війни в Україні. У пресслужбі установи пояснили, що цей крок просто "в інтересах банку".

Що у підсумку? Звісно, все це не означає, що так буде й надалі. А проте на певні висновки наштовхує: Китай таки розуміє, що мати справу з божевільним диктатором у Кремлі на користь китайській економіці точно не піде.

Тим часом на п'ятницю, 18 березня, запланована зустріч президента США Джо Байдена з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Зрозуміло, однією з центральних тем розмови буде й війна в Україні.

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