Імпорт російської нафти у травні

Згідно з даними Головного митного управління Китаю, у травні цьогоріч імпорт російської нафти склав майже 8,42 мільйона тонн. Цей імпорт включав постачання трубопроводом Східний Сибір – Тихий океан та морські перевезення з європейських та далекосхідних портів Росії.

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Такий показник еквівалентний приблизно 1,98 мільйона барелів на добу та на 25% більше, ніж 1,59 мільйона барелів на день у квітні, зауважує видання Reuters.

Нагадаємо! Індія – ще один активний покупець російської нафти. Вона разом з Китаєм отримують приблизно 50% від загального об'єму експорту нафти з російських портів. Більше про це, читайте тут.

Росія витіснила Саудівську Аравію

Обсяги імпорту нафти з Саудівської Аравії до Китаю у травні збільшились лише на 9% проти рекордних 55% з Росії. Таким чином імпорт сировини склав 7,82 мільйона тонн або 1,84 мільйона барелів на добу.

Через такі рекордні обсяги імпорту нафти, Росія витіснила Саудівську Аравію на друге місце, як найбільшого постачальника сировини до Китаю.

З огляду на промовисті цифри, аналітики Reuters резюмують, що Москва все ще може знайти покупців на свою нафту, всупереч західним санкціям, хоча їй доводиться знижувати ціни.

І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був обмежений через COVID-обмеження та уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec і трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додаток до поставок з Ірану та Венесуели,

– пише Reuters

Також у травні Китай імпортував 260 тисяч тонн іранської сирої нафти, що є третьою партією цієї нафти з грудня 2021 року. Попри санкції США щодо Ірану, Китай продовжує купувати там нафту, яку зазвичай видає за поставки з інших країн. Рівень постачання іранської нафти еквівалентний близько 7% від загального імпорту сирої нафти Китаєм.

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