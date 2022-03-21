Китай надасть Україні додаткові 10 мільйонів юанів допомоги – ЗМІ

Україна отримає 10 мільйонів юанів допомоги. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Додаткова грошова допомога Україні

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні додаткові 10 мільйонів юанів – це близько 1,57 мільйона доларів. Гроші надійдуть, як гуманітарна допомога.

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Як відзначає видання, це сталося після того, як президент США Джо Байден попередив про "наслідки" будь-якої допомоги, яку Китай може надати військовим зусиллям Росії в Україні.

Нагадаємо! Українська армія під час військового вторгнення Росії отримає майже 68 мільярдів гривень. Джерелом додаткових коштів став офіційний кредит від Великої Британії.

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