Додаткова грошова допомога Україні

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні додаткові 10 млн юанів – це близько 1,57 мільйона доларів. Гроші надійдуть, як гуманітарна допомога.

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Як відзначає видання, це сталося після того, як президент США Джо Байден попередив про "наслідки" будь-якої допомоги, яку Китай може надати військовим зусиллям Росії в Україні.

Нагадаємо! Українська армія під час військового вторгнення Росії отримає майже 68 мільярдів гривень. Джерелом додаткових коштів став офіційний кредит від Великої Британії.