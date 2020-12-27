Вже у 2028 році Китай може стати провідною економікою світу за обсягом ВВП. Таким чином Піднебесна пережене США на 5 років раніше запланованого терміну.

Все буде Китай

Про це свідчать дані Центру економіки та бізнес-досліджень (CEBR), що базується у Великій Британії. За оцінкою аналітиків, такому росту китайської економіки сприяє те, що країна впоралася з економічними наслідками епідемії коронавірусу краще, ніж західні країни. Мовиться, зокрема, про жортский локдаун.

До речі Стихійні лиха у 2020 році завдали збитків на 76 мільярдів доларів

Крім того, Китай може стати економікою з високим рівнем доходів уже у 2023 році. Частка Китаю у світовій економіці вже підскочила з 3,6% в 2000 році до 17,8% в 2021-му. І, якщо вірити аналітикам, економіка Китаю буде в середньому щорічно рости на 5,7% в 2021 – 2025 роках і на 4,5% – у 2026 – 2030 роках.

До слова, в 2019 році експерти прогнозували, що Китай наздожене США не раніше ніж у 2033-му.

Хто наздоганяє провідні економіки світу

Аналітики також відзначили, що після відкату, спровокованого коронавірусом, Індія до 2030 року за економічними показниками вийде на третє місце в світі. А Росія до 2035 року може увійти в першу десятку. Має допомогти останній у цьому досить потужний IT-сектор, який зараз є недооціненим.

Щодо США, то експерти очікують на потужне відновлення темпів зростання в 2021 році. Але також відбудеться і їхнє уповільнення до 1,9% щорічно в 2022 – 2024 роках і до 1,6% – в наступному.

Наразі на третій сходинці залишається Японія та пробуде там до початку 2030 х. Далі йде Німеччина, однак очікують, що вона невдовзі впаде з четвертої на п'яту позицію.

Найбільші економіки світу / Інфографіка CEBR

Додамо, що свою таблицю економічного рейтингу світових держав CEBR щороку за традицією публікує 26 грудня.

Як відбувалася боротьба з економічними наслідками коронавірусу в Китаї

Китай найпершим із усіх країн світу потрапив під удар COVID-19. У підсумку в країні запровадили жорсткі обмежувальні заходи. І як наслідок в першому кварталі 2020 року ВВП Китаю скоротився на 6,8%. Водночас Китаю вдалося уникнути економічного спаду та навіть зафіксувати зростання на 2%.

Щоправда, і відновлюватися економіка КНР почала раніше, ніж в інших країнах. Наприкінці липня Fitch підвищив прогноз зростання китайської економіки на 2020 рік до 2,7% з очікуваних у червні 1,2%.

Зауважимо, що на частку КНР припадає 19% світового ВВП і 28% глобального виробництва. Тривалий час країна була відповідальною за більш ніж 40% світового зростання. При цьому в останні роки Китай зіткнувся з уповільненням економіки.

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А як щодо США

Американська економіка перенесла куди більш важкі потрясіння, а епідеміологічні показники там виявилися одними з найгірших у світі.

Економічні збитки частково компенсувала монетарна політика та величезні податкові пільги. Проте через політичні розбіжності приблизно 14 мільйонів американців в 2021 році можуть залишитися без допомоги з безробіття.

Але, попри такі прогнози, середньостатистичний китаєць фінансово, як і раніше буде набагато біднішим за середнього американця. На це впливає кількість населення країни, яке в 4 рази більше, ніж в США.