Криза в будівельному секторі

Влітку 2021 року китайський будівельний гігант Evergrande опинився на межі банкрутства, яке може дестабілізувати економіку країни й спричини світову кризу. Втім уряд не поспішає на допомогу компанії.

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Люди припинили купляти квартири будівельної компанії через високі ціни на них. Відтак приплив грошей значно впав, тому фірма не може сплатити боргові зобов'язання, які сягнули захмарних 300 мільярдів доларів – це близько 2% ВВП Китаю.

За словами бізнес-кореспондента DW Кліффорда Кунена, Пекін опинився між двох вогнів. З одного боку, уряд прагне, аби економічне зростання тривало, а з іншого – їм треба щось робити з будівельною галуззю.

Енергетична криза

Криза зачепила не тільки будівельний сектор – Піднебесній гостро не вистачає енергоресурсів. Китайці експортують до третини викопних копалин, щоб покрити внутрішній попит. Однак через пандемію COVID-19 постачання порушилось і в країні почалися проблеми.

Зараз Китай переживає одну з найбільших за останнє десятиліття енергетичних криз. Вона призвела до відключення електроенергії та закриття заводів. Стефані Янг Репортерка The Wall Street Journal

Як постраждає світ

Китайська енергетична криза вже вдарила по великих американських корпораціях. Такі промислові гіганти як Tesla та Apple оголосили, що не можуть повністю виконати постачання законтрактованих товарів своїм споживачам.

Усе через те, що компанії не отримали з китайських фабрик необхідних деталей, оскільки останні не працювали через вимкнення електроенергії. У американській федеральній скарбниці б'ють на сполох – криза в Китаї становить загрозу для всього світу.

Якщо китайська економіка уповільниться більше, ніж очікується – це матиме наслідки для багатьох країн, які пов'язані з Піднебесною торгівлею. Дженнет Єллен Міністерка фінансів США

Зростання економіки уповільнилося

Після скасування жорсткого карантину китайська економіка почала зростати, але не тими темпами, як раніше. Наразі рівень економічного зростання становить менше ніж 4%.

У китайській економіці є багато системних проблем: диспаритет або різний рівень розвитку регіонів, різний рівень розвитку індустрій. Андрій Длігач Співзасновник Центру економічного відновлення

Компартія Піднебесної обрала новий курс країни

Ситуацію в китайській економіці контролює Комуністична партія, яка обрала новий курс країни. Він спрямований на гарантування економічного добробуту більшості громадян.

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Відтак уряд заходився переглядати умови кредитування окремих галузей, що і позначилося в насамперед на будівництві. Водночас через те, що на цю промисловість працює багато інших галузей країни – економічне зростання почало уповільнюватися.

"Вони (уряд Китаю – 24 канал) свідомо йдуть на уповільнення економіки, щоб боротися з нерівністю. Оскільки для них нерівність – набагато більша проблема",

– підкреслив заступник директора Dragon Capital Сергій Фурса.

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Від Вашингтону залежатиме ситуація на світових фінансових ринках

Китайська комуністична партія ставить довгострокові цілі. Вона готова до короткострокового скорочення економічного зростання.

Однак, такі дії Пекіну даються в знаки великим торговим партнерам Китаю – насамперед США. Там теж впродовж пандемії накопичилося багато проблем в економіці. Втім, як надовго світ зануриться в кризу, буде залежати від Штатів.

Ключове – що робитимуть США: чи будуть підіймати ставки, тобто вартість грошей в економіці, і чи призведе це одразу до кризи. Зараз таке питання на мільярд доларів. Однак, ні в кого немає на нього відповіді. Сергій Фурса Заступник директора Dragon Capital

Криза може позбавити Україну іноземних вкладень

Вочевидь глобальна фінансова криза не мине й Україну. Втім, маємо запобіжники від надто тяжких наслідків.

Наразі попит на харчі у світі зростає. Відтак в агропромислової галузі України непогані шанси збільшити валютні резерви держави.

До того ж наша держава не сильно залучена у світові фінансові процеси, а це означає, що ми не ризикуємо втратити великі кошти на світових ринках. Втім, криза до нас може прийти у вигляді скорочення обсягу іноземних інвестицій.