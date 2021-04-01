21 мільйон зарплати та непогашений кредит: декларація голови НБУ Шевченка

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Джерело:

24 канал

Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав щорічну декларацію, вказавши загальну зарплату у більш як 21 мільйон гривень за 2020 рік. Також Шевченко зазначив, що нерухомість в Україні спільна, а земельна ділянка в Криму – дружини.

Доходи Шевченка

  • Загалом банкір задекларував, як зарплату 21,473 мільйона гривень.
  • Майже 19,04 мільйона гривень отримав за роботу в Укргазбанку.
  • 2,433 мільйона гривень отримав, як голова НБУ.
  • 509 гривень – інвестиційний дохід від корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

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Додаткове благо:

  • 67,9 тисячі гривень – від Укргазбанку,
  • 5,3 тисячі гривень – від компанії "Проспектс Україна".

Подарунок від профспілкової організації НБУ:

  • 500 гривень подарунок в грошовій формі,
  • 1 тисяча гривень в негрошовому еквіваленті.
Профспілкові витрати Шевченка при цьому склали 120,9 тисячі гривень.

Виплати

Виплати, що отримав Шевченко за 2020 рік:

  • 11,6 тисячі гривень – страхові виплати,
  • 275,6 тисячі гривень – процент від вкладу в банку.

Спільно з дружиною Шевченко за 2020 рік отримав:

  • 163,5 тисячі гривень виплат по облігаціях,
  • близько 1,23 мільйона гривень процентів від Banque Lombard Odier and Co.,
  • 187,3 тисячі гривень страхових виплат від UNIQA Austria,
  • 3,436 мільйона гривень від відчуження корпоративних прав,
  • 498,4 тисячі гривень від часткового погашення облігацій.
Зарплата Юлії Шевченко у страховій компанії "Універсальний поліс" за 2020 рік становила 20,8 тисячі гривень.

Фінансові накопичення

Кирило Шевченко задекларував не лише накопичення у готівковій формі та на банківських рахунках, але й кредит, що сплачує його дружина. Залишок кредиту на кінець 2020 року становив 133,04 тисячі гривень.

Загалом на рахунках в банках Шевченко має:

  • 647,3 тисячі гривень,
  • 313,5 тисяч євро.

На спільних рахунках у подружжя Шевченків:

  • 3,241 мільйона доларів,
  • 6,6 тисячі євро.

Готівка

У спільній власності подружжя перебуває 4,605 мільйона гривень готівки.

Готівка Шевченка:

  • Шевченко має близько 256,6 тисячі гривень,
  • 10 тисяч євро.

Готівка дружини:

  • 25 тисяч євро,
  • 27 тисячі доларів,
  • 120 тисяч гривень.
Також голова НБУ має 50,4 тисячі гривень накопичених пенсійних внесків у корпоративному пенсійному фонді.

Нерухомість

  • Спільна власність подружжя Шевченків. Квартира у Києві загальною площею 304 мерти квадратних та 2 парко місця.
  • У користуванні подружжя. Квартира в Києві площею 72 квадратних метрів та домоволодіння в Києві площею 280 метрів квадратних, 2 земельні ділянки в Київській області площею 2500 метрів квадратних та 308 метрів квадратних.
  • Власність дружини Юлії Шевченко. Земельна ділянка в населеному пункті Приморський, Феофанія, Автономна Республіка Крим площею 1 200 метрів квадратних.

Транспорт

  • Автомобіль марки PEUGEOT моделі PARTNER 2016 року випуску вартістю 430 тисяч гривень. Загалом Шевченко вказав лише ціну одного автомобіля, всіх решту транспортних засобів – невідома.
  • Автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі G 500 2012 року випуску.
  • Автомобіль марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER 2013 року випуску.
  • Катер Super Air Nautique G23 2013 року випуску.
  • Квадроцикл.

Годинники та ювелірні вироби

У банкіра Кирила Шевченка

  • 3 наручних годинників з дорогоцінних металів.

У дружини Юлії Шевченко

  • 5 наручних годинників з дорогоцінних металів та з розсипом коштовного каміння,
  • 2 наручних годинників з дорогоцінного металу,
  • 4 браслети з коштовним камінням,
  • 5 ювелірних гарнітурів,
  • 2 каблучки з дорогоцінним камінням,
  • 2 пари сережок.
Також дружина банкіра Юлія Шевченко задекларувала, ще дві хутряні шуби бренду Maurizio Braschi, шкіряну сумку Hermes та спільний телевізор LOEWE.

Авторське право

Кирило Шевченко також зазначив у декларації авторське право на статтю у співавторстві "Індекс іпотечного кредитування, як інструмент здешевлення іпотечних кредитів".

Що відомо про Кирила Шевченка

Кирило Шевченко – український банкір. Був призначений головою НБУ 16 липня 2020 року. З 14 серпня 2020 року є членом Національної інвестиційної ради. Також був радником з травня по вересень 2009 року колишнього Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
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