Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав щорічну декларацію, вказавши загальну зарплату у більш як 21 мільйон гривень за 2020 рік. Також Шевченко зазначив, що нерухомість в Україні спільна, а земельна ділянка в Криму – дружини.

Доходи Шевченка

Загалом банкір задекларував, як зарплату 21,473 мільйона гривень .

. Майже 19,04 мільйона гривень отримав за роботу в Укргазбанку.

2,433 мільйона гривень отримав, як голова НБУ.

509 гривень – інвестиційний дохід від корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.

Додаткове благо:

67,9 тисячі гривень – від Укргазбанку,

5,3 тисячі гривень – від компанії "Проспектс Україна".

Подарунок від профспілкової організації НБУ:

500 гривень подарунок в грошовій формі,

1 тисяча гривень в негрошовому еквіваленті.

Профспілкові витрати Шевченка при цьому склали 120,9 тисячі гривень.

Виплати

Виплати, що отримав Шевченко за 2020 рік:

11,6 тисячі гривень – страхові виплати,

275,6 тисячі гривень – процент від вкладу в банку.

Спільно з дружиною Шевченко за 2020 рік отримав:

163,5 тисячі гривень виплат по облігаціях,

близько 1,23 мільйона гривень процентів від Banque Lombard Odier and Co.,

187,3 тисячі гривень страхових виплат від UNIQA Austria,

3,436 мільйона гривень від відчуження корпоративних прав,

498,4 тисячі гривень від часткового погашення облігацій.

Зарплата Юлії Шевченко у страховій компанії "Універсальний поліс" за 2020 рік становила 20,8 тисячі гривень.

Фінансові накопичення

Кирило Шевченко задекларував не лише накопичення у готівковій формі та на банківських рахунках, але й кредит, що сплачує його дружина. Залишок кредиту на кінець 2020 року становив 133,04 тисячі гривень.

Загалом на рахунках в банках Шевченко має:

647,3 тисячі гривень,

313,5 тисяч євро.

На спільних рахунках у подружжя Шевченків:

3,241 мільйона доларів,

6,6 тисячі євро.

Готівка

У спільній власності подружжя перебуває 4,605 мільйона гривень готівки.

Готівка Шевченка:

Шевченко має близько 256,6 тисячі гривень,

10 тисяч євро.

Готівка дружини:

25 тисяч євро,

27 тисячі доларів,

120 тисяч гривень.

Також голова НБУ має 50,4 тисячі гривень накопичених пенсійних внесків у корпоративному пенсійному фонді.

Нерухомість

Спільна власність подружжя Шевченків . Квартира у Києві загальною площею 304 мерти квадратних та 2 парко місця.

. Квартира у Києві загальною площею 304 мерти квадратних та 2 парко місця. У користуванні подружжя . Квартира в Києві площею 72 квадратних метрів та домоволодіння в Києві площею 280 метрів квадратних, 2 земельні ділянки в Київській області площею 2500 метрів квадратних та 308 метрів квадратних.

. Квартира в Києві площею 72 квадратних метрів та домоволодіння в Києві площею 280 метрів квадратних, 2 земельні ділянки в Київській області площею 2500 метрів квадратних та 308 метрів квадратних. Власність дружини Юлії Шевченко. Земельна ділянка в населеному пункті Приморський, Феофанія, Автономна Республіка Крим площею 1 200 метрів квадратних.

Транспорт

Автомобіль марки PEUGEOT моделі PARTNER 2016 року випуску вартістю 430 тисяч гривень. Загалом Шевченко вказав лише ціну одного автомобіля, всіх решту транспортних засобів – невідома.

Автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі G 500 2012 року випуску.

Автомобіль марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER 2013 року випуску.

Катер Super Air Nautique G23 2013 року випуску.

Квадроцикл.

Годинники та ювелірні вироби

У банкіра Кирила Шевченка

3 наручних годинників з дорогоцінних металів.

У дружини Юлії Шевченко

5 наручних годинників з дорогоцінних металів та з розсипом коштовного каміння,

2 наручних годинників з дорогоцінного металу,

4 браслети з коштовним камінням,

5 ювелірних гарнітурів,

2 каблучки з дорогоцінним камінням,

2 пари сережок.

Також дружина банкіра Юлія Шевченко задекларувала, ще дві хутряні шуби бренду Maurizio Braschi, шкіряну сумку Hermes та спільний телевізор LOEWE.

Авторське право

Кирило Шевченко також зазначив у декларації авторське право на статтю у співавторстві "Індекс іпотечного кредитування, як інструмент здешевлення іпотечних кредитів".

Що відомо про Кирила Шевченка Кирило Шевченко – український банкір. Був призначений головою НБУ 16 липня 2020 року. З 14 серпня 2020 року є членом Національної інвестиційної ради. Також був радником з травня по вересень 2009 року колишнього Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.