21 мільйон зарплати та непогашений кредит: декларація голови НБУ Шевченка
Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав щорічну декларацію, вказавши загальну зарплату у більш як 21 мільйон гривень за 2020 рік. Також Шевченко зазначив, що нерухомість в Україні спільна, а земельна ділянка в Криму – дружини.
Джерело:24 канал
Доходи Шевченка
- Загалом банкір задекларував, як зарплату 21,473 мільйона гривень.
- Майже 19,04 мільйона гривень отримав за роботу в Укргазбанку.
- 2,433 мільйона гривень отримав, як голова НБУ.
- 509 гривень – інвестиційний дохід від корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.
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Додаткове благо:
- 67,9 тисячі гривень – від Укргазбанку,
- 5,3 тисячі гривень – від компанії "Проспектс Україна".
Подарунок від профспілкової організації НБУ:
- 500 гривень подарунок в грошовій формі,
- 1 тисяча гривень в негрошовому еквіваленті.
Виплати
Виплати, що отримав Шевченко за 2020 рік:
- 11,6 тисячі гривень – страхові виплати,
- 275,6 тисячі гривень – процент від вкладу в банку.
Спільно з дружиною Шевченко за 2020 рік отримав:
- 163,5 тисячі гривень виплат по облігаціях,
- близько 1,23 мільйона гривень процентів від Banque Lombard Odier and Co.,
- 187,3 тисячі гривень страхових виплат від UNIQA Austria,
- 3,436 мільйона гривень від відчуження корпоративних прав,
- 498,4 тисячі гривень від часткового погашення облігацій.
Фінансові накопичення
Кирило Шевченко задекларував не лише накопичення у готівковій формі та на банківських рахунках, але й кредит, що сплачує його дружина. Залишок кредиту на кінець 2020 року становив 133,04 тисячі гривень.
Загалом на рахунках в банках Шевченко має:
- 647,3 тисячі гривень,
- 313,5 тисяч євро.
На спільних рахунках у подружжя Шевченків:
- 3,241 мільйона доларів,
- 6,6 тисячі євро.
Готівка
У спільній власності подружжя перебуває 4,605 мільйона гривень готівки.
Готівка Шевченка:
- Шевченко має близько 256,6 тисячі гривень,
- 10 тисяч євро.
Готівка дружини:
- 25 тисяч євро,
- 27 тисячі доларів,
- 120 тисяч гривень.
Нерухомість
- Спільна власність подружжя Шевченків. Квартира у Києві загальною площею 304 мерти квадратних та 2 парко місця.
- У користуванні подружжя. Квартира в Києві площею 72 квадратних метрів та домоволодіння в Києві площею 280 метрів квадратних, 2 земельні ділянки в Київській області площею 2500 метрів квадратних та 308 метрів квадратних.
- Власність дружини Юлії Шевченко. Земельна ділянка в населеному пункті Приморський, Феофанія, Автономна Республіка Крим площею 1 200 метрів квадратних.
Транспорт
- Автомобіль марки PEUGEOT моделі PARTNER 2016 року випуску вартістю 430 тисяч гривень. Загалом Шевченко вказав лише ціну одного автомобіля, всіх решту транспортних засобів – невідома.
- Автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі G 500 2012 року випуску.
- Автомобіль марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER 2013 року випуску.
- Катер Super Air Nautique G23 2013 року випуску.
- Квадроцикл.
Годинники та ювелірні вироби
У банкіра Кирила Шевченка
- 3 наручних годинників з дорогоцінних металів.
У дружини Юлії Шевченко
- 5 наручних годинників з дорогоцінних металів та з розсипом коштовного каміння,
- 2 наручних годинників з дорогоцінного металу,
- 4 браслети з коштовним камінням,
- 5 ювелірних гарнітурів,
- 2 каблучки з дорогоцінним камінням,
- 2 пари сережок.
Авторське право
Кирило Шевченко також зазначив у декларації авторське право на статтю у співавторстві "Індекс іпотечного кредитування, як інструмент здешевлення іпотечних кредитів".
Що відомо про Кирила ШевченкаКирило Шевченко – український банкір. Був призначений головою НБУ 16 липня 2020 року. З 14 серпня 2020 року є членом Національної інвестиційної ради. Також був радником з травня по вересень 2009 року колишнього Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
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