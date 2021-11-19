Кількість безготівкових операцій зросла в Україні на понад 30%: дані НБУ
Джерело:Національний банк України
Кількість безготівкових операцій та з отримання готівки в Україні зросла на 31,2%, а сума – на 29,3% за рік. Про це повідомили в Національному банку.
Обсяги безготівкових операцій
За січень – вересень поточного року безготівкові операції продовжували впевнено переважати серед операцій із платіжними картками за кількістю та сумою. Це видно зі статистики, котру навели в НБУ.
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Співвідношення безготівкових до готівкових операцій:
- 9 із 10 операцій були безготівковими – це 89,7% від загальної кількості операцій із платіжними картками;
- частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій з картками.
Безготівкові операції з використанням платіжних карток
Загальна кількість та сума безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилися більше ніж на третину проти аналогічного періоду рік тому. Тобто на 42% та 36% відповідно.
Також у НБУ зауважили, що чверть безготівкових операцій — оплата товарів і послуг через інтернет.Важливо! У НБУ рахували всі дані за період з січня по вересень 2021 року та порівнювали їх з аналогічним періодом торік.
Безготівкові операції в Україні / Інфографіка НБУНагадаємо, що за січень – вересень 2021 року українці, що працюють за кордоном, переказали в Україну понад 10 мільярдів доларів. Це на 19,2% більше, ніж було торік. Більше про це, розповідали тут.