Обсяги безготівкових операцій

За січень – вересень поточного року безготівкові операції продовжували впевнено переважати серед операцій із платіжними картками за кількістю та сумою. Це видно зі статистики, котру навели в НБУ.

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Співвідношення безготівкових до готівкових операцій:

9 із 10 операцій були безготівковими – це 89,7% від загальної кількості операцій із платіжними картками;

частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій з картками.

Показові дані! За підсумками аналогічного періоду торік показники співвідношення безготівкових переказів до готівкових були меншими та становили 86,4% та 55,2% відповідно.

Безготівкові операції з використанням платіжних карток

Загальна кількість та сума безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилися більше ніж на третину проти аналогічного періоду рік тому. Тобто на 42% та 36% відповідно.

Також у НБУ зауважили, що чверть безготівкових операцій — оплата товарів і послуг через інтернет.

Важливо! У НБУ рахували всі дані за період з січня по вересень 2021 року та порівнювали їх з аналогічним періодом торік.

Безготівкові операції в Україні / Інфографіка НБУ

Нагадаємо, що за січень – вересень 2021 року українці, що працюють за кордоном, переказали в Україну понад 10 мільярдів доларів. Це на 19,2% більше, ніж було торік. Більше про це, розповідали тут.