Обсяги безготівкових операцій
За січень – вересень поточного року безготівкові операції продовжували впевнено переважати серед операцій із платіжними картками за кількістю та сумою. Це видно зі статистики, котру навели в НБУ.
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Співвідношення безготівкових до готівкових операцій:
- 9 із 10 операцій були безготівковими – це 89,7% від загальної кількості операцій із платіжними картками;
- частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій з картками.
Безготівкові операції з використанням платіжних карток
Загальна кількість та сума безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилися більше ніж на третину проти аналогічного періоду рік тому. Тобто на 42% та 36% відповідно.
Також у НБУ зауважили, що чверть безготівкових операцій — оплата товарів і послуг через інтернет.
Безготівкові операції в Україні / Інфографіка НБУ