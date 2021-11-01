Казахстану майнинг криптовалют може принести понад мільярд доларів у найближчі роки

Найближчих п'ять років Казахстан може заробити від майнингу криптовалют 1,5 мільярда доларів. Такі дані оприлюднила Асоціація блокчейну та індустрії дата центрів Казахстану (NABDC).

Дохід Казахстану від майнингу

Щороку майнинг криптовалют приносить Казахстану близько 230 мільйонів доларів (98 мільярдів казахстанських танге – національна валюта Казахстану).

Показовим є те, що ВВП Казахстану торік становив 169,8 мільярда доларів.

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Цифра у 98 мільярдів тенге – це ефект лише економічної діяльності компаній, що займаються майнінгом офіційно. Якщо ми врахуємо "сірих" майнерів (ті, що займаються майнінгом без офіційної реєстрації – 24 канал), цю цифру можна сміливо помножити на два,

– розповідає голова NABDC Алана Дорджиєва.

Казахстанські майнери у лідерах

Казахстан посідає друге місце у світі за майнінговою активністю, згідно з даними Кембриджського університету.

На Центральноазійську країну припадає 18,1% світового хешрейту. Для порівняння, на США припадає 35,4% хешрейту й вони посідають перше місце у світі.

Що таке хешрейт Хешрейт – сумарна обчислювальна потужність майнінгового обладнання, задіяного в процесі видобутку криптовалюти.

Чому Казахстан користується популярністю у майнерів

Річ у тому, що в Казахстані відносно дешева електроенергія, що забезпечують великі поклади вугілля. Середня вартість електроенергії для підприємств у Казахстані становить близько 0,054 долара за кіловат-годину, що більш ніж вдвічі дешевше, ніж середня вартість ціни у світі – 0,124 долара за кіловат-годину.

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Також ще однією причиною популярності Казахстану серед майнерів стало посилення контролю за їх діяльності у Китаї. Однак деякі експерти вважають, що для більшості з них Казахстан — це лише тимчасовий прихисток. Алекс Браммер з майнингової фірми Luxor Mining, вважає, що майнери залишатимуться у країні доки їх застаріле обладнання не вийде з ладу.

Надмірне навантаження та нестача електроенергії

, що у вересні цього року зросла кількість перевірок коледжів, дослідницьких інститутів і дата-центрів на предмет незаконної майнінгової активності. Одна з причин полювання на майнерів полягала в тому, що Пекін стурбований енергетичною безпекою напередодні зимового сезону. Детальне про це, розповідаємо тут

NABDC закликала владу до боротьби з нелегальними майнерами, чия діяльність може викликати нестачу енергії. Такі "сірі майнери" споживають близько 500 мегаватів щороку.

Нагадаємо, що раніше у жовтні Міністерство енергетики Казахстану вже запропонувало встановити обмеження на обсяг електроенергії, яку може використовувати криптоіндустрія.

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